Волгоградцам рассказали, когда закончится аномальный мороз

В Волгоградской области на новой неделе синоптики прогнозируют продолжение аномальных морозов. Как сообщает ИА «Высота 102», в отдельные ночи температура опустится до -27 градусов.

— Завтра, 9 января, по области осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления со скоростью 6-11 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В ночные часы в регионе -16...-21 °С, местами при прояснении температура упадет до -26 °С. Днем -13...-18 °С, местами по южным областям -8...-13 °С.

Во вторник, 10 января, по области также осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью -18...-23 °С, местами при прояснении до -27 °С, днем -15...-20 °С.

— В среду, 11 января, в Волгоградской области не ожидается никаких осадков, ветер юго-восточного направления местами с порывами до 15-20 м/с, — добавили синоптики. — В ночной период снова довольно морозно, столбики термометров покажут -20...-25 °С, днем -12...-17 °С.

В Волгограде в первый рабочий установится облачная погода с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. По уточненным данным прогнозистов, ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. Ночью по областному центру -16...-18 °С, днем -11...-13 °С.

— Во вторник, 10 января, в областной столице также без существенных осадков, ветер восточный 6-11 м/с, — добавили в Волгоградском гидрометцентре. — Ночью в городе на Волге -20...-22 °С, в дневные часы -15...-17 °С.

В среду, 11 января, в Волгограде обещают отсутвие осадков и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. В ночной период в городе-герое -20...-22 °С, днем -14...-16 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 9 по 15 января в Волгограде будет пасмурно с небольшими прояснениями и почти без осадков. Лишь к воскресенью пройдет небольшой снег. Самым холодным днем окажется вторник, 10 января. Ночные температуры упадут до -21 градуса, днем будет до -16 градусов. С четверга мороз пойдет на спад. 12 января в Волгограде днем будет всего -9 °С, ночью уже до -17 °С. К выходным температура в городе после обеда составит -5...-7 °С, в ночной период до -11 °С.

Ранее в ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждали о сохранении аномальных морозов вплоть до 11 января. В частности, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10-15 градусов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»