Общество

«Оттепель посреди зимы»: в Волгоградской области сняли на видео аномальное половодье

Общество 10.01.2023 19:37
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10.01.2023 19:37


Жители станицы Староаннинской в Волгоградской области сняли на видео аномальное половодье. Старожилы припоминают, что последний раз такое наблюдалось 10 лет назад. 

— По-настоящему весеннее явление посреди зимы, — рассказали в соцсетях жители станицы. — В прошлом году количество выпавших осадков достигло максимальной отметки, а следом температура воздуха поднялась выше нуля. Все это спровоцировало подъем грунтовых вод и повышение уровня воды в Бузулуке, а потом и в озере Садке. Как следствие — оттепель посреди зимы.

Уточняется, что вода затопила переправу, ведущую к сельскому кладбищу и в соседний населенный пункт. Однако это никак не повлияло на привычную жизнь людей. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о провалившейся под лед машине на переправе в Волгоградской области. Пожилой водитель за рулем решил проскочить по тонкому льду. 

Фото и видео: «Новоаннинский сегодня» / t.me 

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