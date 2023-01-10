Общество

Планировали, но не сделали ничего: прокуратура Волгограда в суде напомнила мэрии об остановках

Общество 10.01.2023 18:05
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10.01.2023 18:05


Сотрудники администрации Волгограда по итогам прошедшего в Краснооктябрьском районном суде заседания будут вынуждены исполнить ранее объявленные обещания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, интересы жителей города-героя в суде отстояла прокуратура. 

В мае прошлого года в адрес омбудсмена поступила коллективная жалоба за подписью почти 100 владельцев дачных участков в СНТ «Центральное», Комсомолец», Сталь», «Восход», «Сирень», «Русь». Волгоградцы тогда обозначили целый ряд проблем по организации автобусных маршрутов, в том числе неудовлетворительное состояние остановочных пунктов. В интересах реализации законных интересов граждан волгоградским Уполномоченным была инициирована проверка надзорных органов, – сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного. 

В ходе проверки, которую проводила прокуратура Волгограда, действительно вскрылось немало проблем. В том числе получили свое подтверждение жалобы волгоградских дачников на состояние остановок. 

В адрес руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда было направлено представление, по результатам рассмотрения которого  администрацией Волгограда сообщено о планируемых мерах по устранению нарушений, которые фактически не реализованы, нарушения не устранены, – рассказали 10 января в аппарате  уполномоченного по правам человека. – В этой связи органами прокуратуры в суд было предъявлено соответствующее исковое заявление.

Согласно решению Краснооктябрьского районного суда, на администрацию Волгограда возложена обязанность привести в нормативное состояние около десятка остановочных павильонов.

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