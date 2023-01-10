В Волгограде угнали оставленную прогреваться иномарку









Полицейские задержали 45-летнего жителя Волгограда по подозрению в угоне иномарки, которую ее владелица оставила прогреваться.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, с заявлением в полицию накануне обратилась 44-летняя хозяйка автомобиля Renault Logan. Автовладелица сообщила, что 9 января буквально на несколько минут зашла в аптеку, расположенную по улице Героев Сталинграда. Машину она оставила заведенной и незапертой, а когда вышла, обнаружила ее пропажу.

По подозрению в угоне на соседней улице был задержан ранее судимый местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что мужчина доехал на угнанной машине до улице Судоремонтной и решил в ней поспать. Он заглушил мотор, вскоре его задержала полиция.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



