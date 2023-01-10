Происшествия 10.01.2023 10:18
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10.01.2023 10:18
Молодой мужчина погиб на пешеходном переходе в Волгограде после наезда микроавтобуса. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП произошло накануне в 17.09 в Советском районе.
По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «ГАЗ - А64R42» (ГАЗель Next) следовал в сторону поселка им. Максима Горького и совершил наезд на 30-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, но на запрещенный сигнал светофора. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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