Под Волгоградом пять человек пострадали в лобовом ДТП с джипом

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 08.01.2023 09:20
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08.01.2023 09:20
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгоградской области пять человек попали в больницу после аварии, произошедшей в Котельниковском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в первые минуты после прихода Рождества на 162 км. автодороги «Волгоград-Сальск».
Водитель «Тойота Лэнд Крузер 200» из-за неблагоприятных погодных условий не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречку. На чужой полосе джип врезался в «Форд Фокус», за рулем которого находился 32-летний мужчина.
Травмы получили оба водителя и трое пассажиров машин, все они доставлены в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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