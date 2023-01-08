Происшествия

Под Волгоградом пять человек пострадали в лобовом ДТП с джипом

Происшествия 08.01.2023 09:20
0
08.01.2023 09:20



В Волгоградской области пять человек попали в больницу после аварии, произошедшей в Котельниковском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в первые минуты после прихода Рождества на 162 км. автодороги  «Волгоград-Сальск».

Водитель «Тойота Лэнд Крузер 200» из-за неблагоприятных погодных условий не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречку. На чужой полосе джип врезался в «Форд Фокус», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Травмы получили оба водителя и трое пассажиров машин, все они доставлены в больницу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.01.2023 13:55
Происшествия 07.01.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2023 13:16
Происшествия 07.01.2023 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2023 12:11
Происшествия 07.01.2023 12:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2023 12:04
Происшествия 07.01.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.01.2023 09:59
Происшествия 07.01.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.01.2023 11:39
Происшествия 06.01.2023 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2023 22:21
Происшествия 05.01.2023 22:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2023 11:14
Происшествия 05.01.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2023 10:54
Происшествия 05.01.2023 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2023 10:37
Происшествия 05.01.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.01.2023 09:46
Происшествия 05.01.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.01.2023 17:05
Происшествия 04.01.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.01.2023 11:34
Происшествия 04.01.2023 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.01.2023 11:16
Происшествия 04.01.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.01.2023 09:52
Происшествия 04.01.2023 09:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:37
Волгоградцы в 2022 году тратили в месяц 27 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области под охрану взяли вокзалы и военные городкиСмотреть фотографии
10:22
Власти Волгограда приобретут 56 троллейбусов на автономном ходуСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом пять человек пострадали в лобовом ДТП с джипомСмотреть фотографии
08:38
Волгоградец убил приятеля и срезал с него плоть в ночь на РождествоСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцы, которые нас удивили в 2022 годуСмотреть фотографии
21:23
Где вы это видели: Бочаров в ЦПКиО прокатился на коньках, а Марченко – на тюбингеСмотреть фотографии
19:46
Волгоградцы пробежали рождественскую дистанцию в 2023 метраСмотреть фотографии
19:11
Количество рейсов автобусов Волжский-Волгоград в 2023 году увеличили до 17Смотреть фотографии
18:05
Гидрометцентр РФ: аномальные морозы в Волгоградской области задержатся до 11 январяСмотреть фотографии
17:08
Звездный ценник: поющая парочка организует самый дорогой концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:17
Чудеса статистики: население Волгоградской области увеличилось до 2,5 миллиона человекСмотреть фотографии
14:53
Волгоградские врачи спасли семимесячную новорожденную двойню и их мамуСмотреть фотографии
13:55
Волгоградцев предупредили о новом виде афер от имени мобилизованныхСмотреть фотографии
13:16
Огнеборцы 7 января локализовали пожар в кафе «Лукоморье» в НовоаннинскеСмотреть фотографии
12:11
Волгоградская пенсионерка накануне Рождества перевела 3 миллиона лжеработнику ГосуслугСмотреть фотографии
12:04
"Сначала загорелась крыша": в Новоаннинском 7 января тушат пожар в кафе «Лукоморье»Смотреть фотографии
11:05
Более тысячи волгоградских военных отметили Рождество в полковых храмахСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде с места ДТП госпитализировали четверых человекСмотреть фотографии
09:17
Волгоградский Роспотребнадзор разобрал на витамины праздничную кашу на РождествоСмотреть фотографии
08:13
Волгоградцы запечатлели нимб вокруг луны в Рождественскую ночьСмотреть фотографии
08:03
Мэрия отчиталась об ударной уборке дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:48
Сотни волгоградцев встретили Рождество в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
22:03
Волгоградцы готовятся к встрече Рождества ХристоваСмотреть фотографии
21:44
«Мы с тобой схожи»: министр здравоохранения РФ исполнил мечту 11-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
21:10
ГУ МЧС: в Волгоградской области ожидаются аномальные морозы до -27 °ССмотреть фотографии
20:51
В Волгограде почтили память воинов, погибших при штурме ГрозногоСмотреть фотографии
19:16
«У них праздники!»: волгоградка, попавшая в больницу с температурящим младенцем, пожаловалась на врачейСмотреть фотографии
17:37
Волгоградца оштрафовали на 40 тысяч за критику президента РФСмотреть фотографии
16:37
Совещание по развитию Волгограда: о чем заявил Андрей БочаровСмотреть фотографии
 