Под Волгоградом пять человек пострадали в лобовом ДТП с джипом









В Волгоградской области пять человек попали в больницу после аварии, произошедшей в Котельниковском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в первые минуты после прихода Рождества на 162 км. автодороги «Волгоград-Сальск».





Водитель «Тойота Лэнд Крузер 200» из-за неблагоприятных погодных условий не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречку. На чужой полосе джип врезался в «Форд Фокус», за рулем которого находился 32-летний мужчина.





Травмы получили оба водителя и трое пассажиров машин, все они доставлены в больницу.