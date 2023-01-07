Общество 07.01.2023 18:05
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07.01.2023 18:05
Аномально-холодная погода в Волгоградской области сохранится до 11 января. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ. В частности, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10-15 градусов.
Ранее, напомним, в ГУ МЧС по Волгоградской области предупреждали о резком понижении температуры до -27 градусов. Морозы пришли в регион в рождественскую ночь.
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