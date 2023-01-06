Общество

ГУ МЧС: в Волгоградской области ожидаются аномальные морозы до -27 °С

Общество 06.01.2023 21:10
0
06.01.2023 21:10


Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области о надвигающихся аномальных морозах. Температура за окном, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной главк МЧС, будет ниже нормы на 10-15 °С.

— В период с 7 по 11 января 2023 на территории региона ожидается аномально-холодная погода, — пояснили в спасательном ведомстве. 

Уточняется, что ночью температура опустится до -17…-22 °С, местами даже до уже непривычных для волгоградцев -22...-27 °С. В дневные часы будет по-настоящему свежо и морозно. Столбики термометров покажут -12…-17 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.01.2023 22:03
Общество 06.01.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 21:44
Общество 06.01.2023 21:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 20:51
Общество 06.01.2023 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 19:16
Общество 06.01.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 17:37
Общество 06.01.2023 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 16:37
Общество 06.01.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 15:05
Общество 06.01.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 13:56
Общество 06.01.2023 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 12:59
Общество 06.01.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 12:41
Общество 06.01.2023 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 12:15
Общество 06.01.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 10:46
Общество 06.01.2023 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 10:10
Общество 06.01.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 09:27
Общество 06.01.2023 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2023 09:02
Общество 06.01.2023 09:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:03
Волгоградцы готовятся к встрече Рождества ХристоваСмотреть фотографии
21:44
«Мы с тобой схожи»: министр здравоохранения РФ исполнил мечту 11-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
21:10
ГУ МЧС: в Волгоградской области ожидаются аномальные морозы до -27 °ССмотреть фотографии
20:51
В Волгограде почтили память воинов, погибших при штурме ГрозногоСмотреть фотографии
19:16
«У них праздники!»: волгоградка, попавшая в больницу с температурящим младенцем, пожаловалась на врачейСмотреть фотографии
17:37
Волгоградца оштрафовали на 40 тысяч за критику президента РФСмотреть фотографии
16:37
Совещание по развитию Волгограда: о чем заявил Андрей БочаровСмотреть фотографии
15:05
«Как Ломоносов — пешком пойдем»: в Волгограде перенесли концерт панк-группы из МосквыСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области увековечили память погибшего в СВО 19-летнего контрактникаСмотреть фотографии
12:59
Бочаров назвал пять направлений развития Волгограда государственными задачамиСмотреть фотографии
12:41
Волгоградцам рассказали об увеличении маткапитала в 2023 годуСмотреть фотографии
12:15
Губернатор Бочаров собрал совещание по развитию ВолгоградаСмотреть фотографии
11:39
«Снесла стойку»: в Волгограде «семерка» протаранила кроссовер и влетела в магазинСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцы просят министра транспорта РФ вернуть троллейбус № 11Смотреть фотографии
10:10
Волгоградцев готовят к горячей ночи из-за штормового ветра и морозовСмотреть фотографии
09:27
Застрявшие катер и паром под Волгоградом попали на видеоСмотреть фотографии
09:02
«И снова учатся жить»: истории четырех собак, чудом спасенных под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Волгоградской области ищут 37-летнего воронежца со шрамами на щекеСмотреть фотографии
08:00
Метель, снег и дождь: в Волгоградской области на Рождество ждут -22 °ССмотреть фотографии
22:21
Паромное сообщение нарушено на Дону под Волгоградом из-за погодыСмотреть фотографии
20:14
Волгоградцы смогут увидеть только два из четырех затмений в 2023 годуСмотреть фотографии
19:37
В Волгограде с октября разыскивают кудрявого мужчинуСмотреть фотографии
18:33
Путин поддержал обращение Патриарха о прекращении огня на РождествоСмотреть фотографии
18:01
Посетителей ТРК в Волгограде возмутили отрезанные пути выхода из кинотеатраСмотреть фотографии
17:43
Тайно, тихо, со скандалом: главные отставки года в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:07
Патриарх Кирилл призвал к Рождественскому перемириюСмотреть фотографии
16:30
Участнику Сталинградской битвы вручили грамоту президента РоссииСмотреть фотографии
15:59
Студия Marvel перенесла на октябрь премьеру о русском охотнике из комиксовСмотреть фотографии
14:20
Путин произвел кадровые назначения в двух судах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:37
«Мы не таких праздников хотели»: волгоградка сняла на видео коммунальный апокалипсис в жилищеСмотреть фотографии
 