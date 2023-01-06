ГУ МЧС: в Волгоградской области ожидаются аномальные морозы до -27 °С

Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области о надвигающихся аномальных морозах. Температура за окном, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной главк МЧС, будет ниже нормы на 10-15 °С.

— В период с 7 по 11 января 2023 на территории региона ожидается аномально-холодная погода, — пояснили в спасательном ведомстве.

Уточняется, что ночью температура опустится до -17…-22 °С, местами даже до уже непривычных для волгоградцев -22...-27 °С. В дневные часы будет по-настоящему свежо и морозно. Столбики термометров покажут -12…-17 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»