Посетителей ТРК в Волгограде возмутили отрезанные пути выхода из кинотеатра









Огромные очереди к лифту сняли посетители торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», люди возмущены тем, что лифт в этом ТРК оказался единственным вариантом, чтобы спуститься с четвертого этажа вниз и покинуть здание. Другие пути выхода не работали или были закрыты, утверждают посетители. Из кино они вышли 4 января около 22.00.

- Большие очереди на лифт после просмотра кино в «Синема Парке». Людей не пускают ни на эскалатор, ни на лестницу, потому что нельзя говорят. Стоит охранник и никого не пускает. Безобразие жуткое, - говорят посетители ТРК.

По их словам, огромная очередь к лифту сильно подпортила им настроение после просмотра кино. Раньше, когда отключали эскалаторы, можно было спуститься по лестнице, которая находится за пределами торговых залов.

В ТРК «Европа Сити Молл» прокомментировали ситуацию.

- У нас эскалаторы работают до 22.00 – до этого времени работает торговый центр. Выходы на лестницу в это время также закрываются, потому закрыт ТРК, - пояснили в администрации торгово-развлекательного комплекса.



