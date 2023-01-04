Происшествия

Машина вдребезги: в Волгоградской области 40-летняя женщина погибла в лобовом ДТП

Происшествия 04.01.2023 17:05
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04.01.2023 17:05


В Камышинском районе Волгоградской области 4 января в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 40-летняя женщина.  Как сообщили полицейские, на  легковушка, которой управляла погибшая, вылетела на встречную полосу. 

– По предварительным данным, около 08.17 4 января на 11-м километре автодороги «Камышин-Котово-Жирновск-Калининск» 40-летняя жительница города Петров Вал, управляя автомобилем «ВАЗ-21100», двигаясь в сторону Котово, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилей «ГАЗ–322132», – сообщили в МО МВД РФ «Камышинский». – В результате женщина-водитель скончалась на месте происшествия. 

«Газелью» управлял 60-летний мужчина. Ему госпитализация не потребовалась.  

В ГУ МВД России по Волгоградской области жителям региона напоминают о необходимости соблюдения ПДД и скоростного режима на дорогах. Кроме того, водители должны учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна при совершении маневров. 

Фото: МО МВД РФ «Камышинский»

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