Происшествия

В Волгограде разыскивают водителя «Киа Рио» после тарана с ВАЗ-2114

Происшествия 03.01.2023 11:24
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03.01.2023 11:24



В Красноармейском районе Волгограда иномарка протаранила четырнадцатую, после чего скрылась с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне, 2 января на ул. Лазорева в 23-40 ч.

«Киа Рио» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной «ВАЗ – 2114». В результате ДТП 20-летний водитель отечественной легковушки и его 19-летняя пассажирка с травмами доставлены в медучреждение. Ведется розыск покинувшего место ДТП водителя.


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