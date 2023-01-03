В Волгограде разыскивают водителя «Киа Рио» после тарана с ВАЗ-2114









В Красноармейском районе Волгограда иномарка протаранила четырнадцатую, после чего скрылась с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне, 2 января на ул. Лазорева в 23-40 ч.





«Киа Рио» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной «ВАЗ – 2114». В результате ДТП 20-летний водитель отечественной легковушки и его 19-летняя пассажирка с травмами доставлены в медучреждение. Ведется розыск покинувшего место ДТП водителя.