Общество

В Волгограде катки в ЦПКиО и «Раздолье» закрыли из-за дождя и солнца

Общество 02.01.2023 13:56
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02.01.2023 13:56


В Волгограде ледовые катки в Центральном парке культуры и отдыха, а также в парке «Раздолье» на время пришлось закрыть из-за стабильного «плюса» за окном. Неполадки обещают устранить к сегодняшнему вечеру. 

— Вчера прошел дождь, потеплело и температура, отображаемая на холодильных установках катков, показала +12 градусов, — рассказал ИА «Высота 102» гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — На ледовой поверхности образовалась вода, сегодня вышло солнце, еще сильнее все растопило. Сейчас сотрудники проводят восстановительные работы, убирают излишки влаги. 

По словам Андрея Еркина, катки в ЦПКиО и парке «Раздолье» устроены по одному принципу. Предельная плюсовая температура для эксплуатации площадок составляет +10 градусов. 

— Погода немного спутала нам карты. Температура вышла за рамки обычного режима, необходимого для эксплуатации комплексов. Если солнце скроется и будет облачно — восстановительный процесс пройдет быстрее. Пока катки приостановили свою работу, — добавил Еркин. — Постараемся сегодня запустить их заново к последнему сеансу — к 20.00. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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