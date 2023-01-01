При пожаре в частном доме в Волгоградской области пострадала хозяйка

Происшествия 01.01.2023 13:30
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01.01.2023 13:30
В первый день нового года в городе Новоаннинский Волгоградской области загорелся частный дом, пострадала 46-летняя женщина. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. Пострадавшую госпитализировали в ЦРБ.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании деревянного дома на улице Чернышевского поступило на пульт оперативного дежурного в 11.46.
- В комнате горели вещи б/у на площади 12 квадратных метров. Сотрудники 47-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 11.55, - сообщили в региональном МЧС. Сотрудники ведомства просят жителей соблюдать противопожарные правила.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В местных пабликах сообщают, что пострадавшая – хозяйка домовладения.
Скриншот с видео «Новоаннинский сегодня» / t.me
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