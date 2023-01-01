В Волгограде с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте

Общество 01.01.2023 10:01
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01.01.2023 10:01
С сегодняшнего дня в Волгограде на 2 рубля подорожал проезд в общественном транспорте.
Напомним, что такое решение в конце 2022 года приняли депутаты Волгоградской городской думы. Теперь стоимость одной поездки при оплате проезда наличными или банковской картой выросла с 30 и 28 рублей до 32 и 30 рублей соответственно.
Дешевле оплачивать проезд по карте «Волна», где цена одной поездки вырастет на 1 рубль – с 23 до 24 рублей.
Без изменений останется стоимость:
- проездных для студентов вузов и сузов (на один и на два вида транспорта);
- проездных для школьников (на один и на два вида транспорта);
- проездного на все виды транспорта «Единый безлимитный»;
- проездного «Пересадочный 120 минут», дающий право на неограниченное количество пересадок после первой транзакции в течение двух часов.
Также напомним, что сегодня, 1 января, дети до 16 лет смогут проехать в общественном транспорте бесплатно. Завтра уже придется платить.
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