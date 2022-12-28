В Волгограде детям до 16 лет подарили бесплатный проезд на Новый год

Общество 28.12.2022 15:08
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28.12.2022 15:08
Администрация Волгограда приняла решение не брать плату за проезд в Новый год с детей до 16 лет. Об этом мэрия заявила сегодня, 28 декабря.
- В Новый год проезд в общественном транспорте для детей будет бесплатным, - сообщили в администрации города.
Пассажиры до 16 лет смогут бесплатно кататься на городском общественном транспорте два дня - 31 декабря и 1 января.
Также решено, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Волгограде будет ходить до часа ночи.
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