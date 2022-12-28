В Волгограде детям до 16 лет подарили бесплатный проезд на Новый год









Администрация Волгограда приняла решение не брать плату за проезд в Новый год с детей до 16 лет. Об этом мэрия заявила сегодня, 28 декабря.

- В Новый год проезд в общественном транспорте для детей будет бесплатным, - сообщили в администрации города.

Пассажиры до 16 лет смогут бесплатно кататься на городском общественном транспорте два дня - 31 декабря и 1 января.

Также решено, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Волгограде будет ходить до часа ночи.



