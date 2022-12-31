В Волгограде сегодня встречать Новый год в Котельниково отправилась семья Трошиных, в которой в канун праздника на свет появился долгожданный сын. Благодаря полицейским, несколько дней назад роженицу удалось вовремя доставить в роддом. А 31 декабря сотрудники МВД, как и обещали, встречали женщину вместе с мужем.





Об истории со счастливым концом ИА «Высота 102» сообщало 28 декабря. Как рассказали тогда в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, во время патрулирования улиц в Красноармейском районе Волгограда в тот день водитель одного из автомобилей попросил о помощи.

– На улице Латвийской появился автомобиль, водитель которого открыл окно и сказал, что супруга рожает. Попросил помочь добраться им до седьмой больницы, – сообщали полицейские. – Включив спецсигналы, сотрудники сопроводили семью до роддома и передали женщину врачам.

Уже через семь минут после этого на свет появился новорожденный.

– Я очень благодарна сотрудникам, что они вовремя отреагировали и спасли нас. Я рада, что мы встретились снова. Хотелось бы, конечно, чтобы люди чаще помогали друг другу, – говорит сегодня Ирина Трошина.

Благодарит полицейских и новоиспеченный отец Вадим:

– Спасибо и Виталию и Владимиру. Побольше бы таких сотрудников. Счастья им и удачи!