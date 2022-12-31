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«Побольше бы таких»: в Волгограде полицейские встретили из роддома спасенную ими жительницу Котельниково

Общество 31.12.2022 16:30
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31.12.2022 16:30


В Волгограде сегодня встречать Новый год в Котельниково отправилась семья Трошиных, в которой в канун праздника на свет появился долгожданный сын. Благодаря полицейским, несколько дней назад роженицу удалось вовремя доставить в роддом. А 31 декабря сотрудники МВД, как и обещали, встречали женщину вместе с мужем. 



Об истории со счастливым концом ИА «Высота 102» сообщало 28 декабря. Как рассказали тогда в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, во время патрулирования улиц в Красноармейском районе Волгограда в тот день водитель одного из автомобилей попросил о помощи. 

– На улице Латвийской появился автомобиль, водитель которого открыл окно и сказал, что супруга рожает. Попросил помочь добраться им до седьмой больницы, – сообщали полицейские. – Включив спецсигналы, сотрудники сопроводили семью до роддома и передали женщину врачам. 

Уже через семь минут после этого на свет появился новорожденный. 

– Я очень благодарна сотрудникам, что они вовремя отреагировали и спасли нас. Я рада, что мы встретились снова. Хотелось бы, конечно, чтобы люди чаще помогали друг другу, – говорит сегодня Ирина Трошина. 

Благодарит полицейских и новоиспеченный отец Вадим: 

– Спасибо и Виталию и Владимиру. Побольше бы таких сотрудников. Счастья им и удачи! 

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