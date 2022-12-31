Траур или ноу-хау? Балконы в центре Волгограда закрыли черной тканью

Общество 31.12.2022 13:57
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31.12.2022 13:57
Необычный вид приобрел многоквартирный дом №18 на улице Мира в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, почти все нижние балконы, выходящие на улицу Комсомольскую, укутаны в черную ткань.
- На самом деле не совсем понятно, какой это цвет – черный или темно-зеленый, но выглядит это мрачно. Возможно, балконы осыпаются, поэтому их и обернули тканью. Я все понимаю, но могли бы повеселее цвета подобрать. Все-таки это самый центр Волгограда, - говорят волгоградцы.
Напомним, в апреле текущего года крупный фрагмент декоративной штукатурки отвалился с фасада «сталинки» на проспекте им. Ленина, 15 и обрушился на тротуар, чудом не задев прохожих. Этот многоквартирный дома находится в нескольких метрах от пятиэтажки, где завесили темной тканью балконы.
Дома в центре города послевоенной постройки, поэтому нуждаются в ремонте. Особенно обветшали балконы. Так, в многоквартирном доме №13 по улице Мира «дна» у многих балконов уже нет. Само здание стало пятнистым после капремонта, который здесь проводился весной текущего года.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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