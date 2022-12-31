



Систему водоснабжения реконструируют в трех населенных пунктах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, объявлены электронные аукционы по поиску подрядчиков на выполнение таких работ в рабочем поселке Быково, поселке Пятиморск Калачевского района и в хуторе Красный Мелиоратор в Николаевском районе.

Общая стоимость реконструкции систем водоснабжения в этих населенных пунктах составляет 534, 6 миллиона рублей - это начальная стоимость, заявленная на конкурсах.

Согласно документации, в поселке Пятиморск запланировано строительство и монтаж станции водоподготовки, резервуаров чистой воды и насосной станции 2-го подъема. Трубопровод испытают на прочность и герметичность, новое оборудование промоют и дезинфицируют. Проектируемые сети водоснабжения, согласно техническому заданию, должны обеспечить Пятиморск общим объемом 496,36 куб.м/сут. Начальная стоимость работ – 84,4 миллиона рублей. Они должны быть завершены до 20 ноября 2023 года.

На реконструкцию системы водоснабжения хутора Красный Мелиоратор планируют направить 156,7 миллиона рублей. Здесь планируют восстановить водозаборную скважину и построить систему водоподготовки. Мощность объекта составит 343,42 куб.м/сутки. Работы пройдут в два этапа и завершатся до 1 октября 2024 года.

Больше всего средств будет направлено на реконструкцию действующего водозабора районного центра Быковского района – 293,5 миллиона рублей. Работы также пройдут в два этапа и завершатся в ноябре 2024 года.

Заказчиками работ выступают районные администрации.







