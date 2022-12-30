В праздничные дни отделения Почты России в Волгограде и области будут работать по особому графику. Как передали в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области, 31 декабря все отделения закроются на 1 час раньше.

Выходными днями объявили 1, 2 и 7 января. Кроме того, в эти дни почтальоны не будут разносить посылки и газеты.

Жители Волгоградской области смогут получить пенсии и пособия по графику, который согласуют с региональным отделением ПФР.

Все почтовые отделения будут работать в привычном режиме с 3 по 6 января, а также 8 и 9 января.

