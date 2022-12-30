Общество

На железнодорожной станции в Волжском возведут пешеходный мост

Общество 30.12.2022 18:32
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30.12.2022 18:32


Завершен первый этап реконструкции станции Волжский. Работы велись в рамках инвестиционного проекта ОАО «РЖД», направленного на развитие участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская, сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге.

Строители  удлинили  5 железнодорожных путей общей протяженностью 1,88 км, выполнили  монтаж контактной сети. Кроме того, уложили 7 стрелочных переводов, обновили системы электроснабжения, связи, управления движением поездов.

На следующем этапе реконструкции станции Волжский планируется построить 2 электрифицированных пути и модернизировать системы железнодорожной автоматики. Для безопасного перехода через железнодорожные пути на станции Волжский планируется построить новый пешеходный мост.

Также предстоит оборудовать пункты обогрева для работников путевого хозяйства, выполнить ремонт дома отдыха локомотивных бригад.

После реконструкции на станции Волжский можно будет формировать поезда повышенного веса и длины, что повысит эффективность перевозочного процесса на участке Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская, пояснили в Приволжской железной дороге.


Фото сайта Приволжской железной дороги

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