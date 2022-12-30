В Волгограде вспоминают погибших во взорванном 30 декабря троллейбусе









Сегодня, 30 декабря, в Волгограде вспоминают жертв теракта, который произошел в этот день 9 лет назад в троллейбусе №15а. Как сообщает ИА «Высота 102», к памятному знаку, который установлен на месте трагедии в Дзержинском районе Волгограда, с раннего утра несут красные гвоздики.

Напомним, что 30 декабря 2013 года в 8 часов 36 минут террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда троллейбус начал движение от остановки «Качинское училище».

От взрыва погибли 16 человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»



