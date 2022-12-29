В Волжском таксист бросил 90-летнюю пассажирку с переломами

В Волжском задержали таксиста, который бросил травмированную пассажирку. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось около шести вечера накануне, 28 декабря возле дома №7 по ул. Королева.

По сведениям полицейских, 90-летняя пассажирка такси при выходе из автомобиля зацепилась верхней одеждой за дверь, а таксист в это время начал движение. Престарелая женщина упала и получила переломы.

52-летний водитель такси «Рено Логан» с места происшествия скрылся, но его удалось задержать. Пострадавшая госпитализирована.