Как будут работать ТЦ Волгограда на Новый год: график

Традиционно 30 и 31 декабря многие волгоградцы идут на штурм торговых центров и гипермаркетов. С полок сметают оставшиеся деликатесы и алкоголь, кто-то судорожно ищет подарки коллегам и близким к Новому году.

ИА «Высота 102» публикует графики работ наиболее популярных у волгоградцев ТРЦ и гипермаркетов.

ТРК «Европа Сити Молл» — Центральный район

30 декабря

ТРК с 10.00 до 22.00

гипермаркет «Перекресток» с 09.00 до 23.00

31 декабря

ТРК с 10.00 до 20.00

гипермаркет «Перекресток» с 09.00 до 22.00

ТРЦ «Пирамида» — Центральный район

30 декабря

ТРЦ с 09.00 до 21.00

гипермаркет «Перекресток» с 09.00 до 23.00

31 декабря

ТРЦ с 09.00 до 20.00

гипермаркет «Перекресток» с 09.00 до 21.00

ВТЦ («торгушка») — Ворошиловский район

30 декабря

с 10.00 до 22.00

31 декабря

с 10.00 до 20.00

ТРК «Мармелад» — Дзержинский район

30 декабря

с 10.00 до 22.00

31 декабря

с 10.00 до 20.00

ТРК «Парк Хаус» — Дзержинский район

30 декабря

с 10.00 до 22.00

31 декабря

ТРК с 10.00 до 20.00

гипермаркет «Карусель» с 09.00 до 21.00

ТРЦ «Акварель» — Советский район

30 декабря

с 10.00 до 22.00

31 декабря

ТРЦ с 10.00 до 19.00

гипермаркет «Леруа Мерлен» с 08.00 до 18.00

гипермаркет «Ашан» с 08.00 до 20.00

ТРК «Семь звезд» — Тракторозаводский район

30 декабря

с 10.00 до 21.00

31 декабря

с 10.00 до 20.00

РЦ «Гиппопо» — Красноармейский район

30 декабря

с 10.00 до 23.00

31 декабря

с 10.00 до 23.00

ТРЦ «Юбилейный» — Красноармейский район

30 декабря

с 09.00 до 23.00

31 декабря

с 09.00 до 22.00

Фото: архив ИА «Высота 102»