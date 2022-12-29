Как будут работать ТЦ Волгограда на Новый год: график

Традиционно 30 и 31 декабря многие волгоградцы идут на штурм торговых центров и гипермаркетов. С полок сметают оставшиеся деликатесы и алкоголь, кто-то судорожно ищет подарки коллегам и близким к Новому году.
ИА «Высота 102» публикует графики работ наиболее популярных у волгоградцев ТРЦ и гипермаркетов.
ТРК «Европа Сити Молл» — Центральный район
30 декабря
ТРК с 10.00 до 22.00
гипермаркет «Перекресток» с 09.00 до 23.00
31 декабря
ТРК с 10.00 до 20.00
гипермаркет «Перекресток» с 09.00 до 22.00
ТРЦ «Пирамида» — Центральный район
30 декабря
ТРЦ с 09.00 до 21.00
гипермаркет «Перекресток» с 09.00 до 23.00
31 декабря
ТРЦ с 09.00 до 20.00
гипермаркет «Перекресток» с 09.00 до 21.00
ВТЦ («торгушка») — Ворошиловский район
30 декабря
с 10.00 до 22.00
31 декабря
с 10.00 до 20.00
ТРК «Мармелад» — Дзержинский район
30 декабря
с 10.00 до 22.00
31 декабря
с 10.00 до 20.00
ТРК «Парк Хаус» — Дзержинский район
30 декабря
с 10.00 до 22.00
31 декабря
ТРК с 10.00 до 20.00
гипермаркет «Карусель» с 09.00 до 21.00
ТРЦ «Акварель» — Советский район
30 декабря
с 10.00 до 22.00
31 декабря
ТРЦ с 10.00 до 19.00
гипермаркет «Леруа Мерлен» с 08.00 до 18.00
гипермаркет «Ашан» с 08.00 до 20.00
ТРК «Семь звезд» — Тракторозаводский район
30 декабря
с 10.00 до 21.00
31 декабря
с 10.00 до 20.00
РЦ «Гиппопо» — Красноармейский район
30 декабря
с 10.00 до 23.00
31 декабря
с 10.00 до 23.00
ТРЦ «Юбилейный» — Красноармейский район
30 декабря
с 09.00 до 23.00
31 декабря
с 09.00 до 22.00
Фото: архив ИА «Высота 102»