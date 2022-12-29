Жуткий вой своры собак в квартире девятиэтажки в Волгограде сводит с ума жильцов: видео















Заложниками странной квартиры, из которой каждый день раздается жуткий вой большого количества собак, стали жильцы девятиэтажного дома №78 по улице Еременко в Волгограде.

- Каждый день с 6 утра начинают выть и гавкать собаки. Такое ощущение, что мы живем не в квартире девятиэтажного дома, а за стенкой с псарней. К тому же, из этой квартиры ужасно воняет, как будто там кто-то умер,- рассказывают жильцы третьего подъезда, в котором все и происходит.













По словам людей, хозяйками собак являются две сестры, которым за 50. С ними также живет их отец-инвалид, который на улицу не выходит.

- Женщин мы уже не видели давно. Честно сказать, они необщительные, ведут замкнутый образ жизни. Мы им звонили, стучали, но они дверь не открывают, - рассказывают соседи.

Точное количество животных, которые находятся в трехкомнатной квартире, им неизвестно. Одна из бывших жильцов дома, которой пару раз удалось поговорить с сестрами, утверждает, что у них в квартире больше 50 кошек и 17 собак. Но это не точно.

Жильцы девятиэтажки также рассказали, что собак и кошек женщины подбирают на улице. Проблема с этой квартирой существует давно, но в последнее время собачий вой стал просто невыносимым. Соседи намерены обратиться за помощью к участковому полиции, чтобы он проверил странную квартиру и ее хозяев.

Фото и видео читателей ИА «Высота 102»



