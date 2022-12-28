Шумоизоляцию на шоссе Авиаторов в Волгограде починят за 10 млн рублей









В Волгограде ищут подрядчика ремонта шумозащитных экранов, установленных в 2018 году на шоссе Авиаторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена работ указана в сумме 10,7 миллиона рублей. В ходе электронного аукциона она может снизиться.

В стоимость работ, которые рассчитаны на один год, входит очистка шумоизоляционных экранов щетками, гидроструйная очистка бетонных поверхностей и штукатурка фасадов цементно-известковым раствором. Металлические конструкции защитят от коррозии специальным составом, а на отштукатуренные поверхности нанесут специальную эмаль. Запланированы и другие работы, в том числе по установке новых экранов.

Напомним, шоссе Авиаторов, которое ведет к аэропорту Волгограда, было реконструировано в преддверии ЧМ-2018. Тогда на участках трассы, которые проходят мимо жилых домов, установили шумозащитные экраны.

Фото из архива ИА «Высота 102»



