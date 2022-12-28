Общество

Шумоизоляцию на шоссе Авиаторов в Волгограде починят за 10 млн рублей

Общество 28.12.2022 21:10
0
28.12.2022 21:10



В Волгограде ищут подрядчика ремонта шумозащитных экранов, установленных в 2018 году на шоссе Авиаторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена работ указана в сумме 10,7 миллиона рублей. В ходе электронного аукциона она может снизиться.
В стоимость работ, которые рассчитаны на один год, входит очистка шумоизоляционных экранов щетками, гидроструйная очистка бетонных поверхностей и штукатурка фасадов цементно-известковым раствором. Металлические конструкции защитят от коррозии специальным составом, а на отштукатуренные поверхности нанесут специальную эмаль. Запланированы и другие работы, в том числе по установке новых экранов.
Напомним, шоссе Авиаторов, которое ведет к аэропорту Волгограда, было реконструировано в преддверии ЧМ-2018. Тогда на участках трассы, которые проходят мимо жилых домов, установили шумозащитные экраны.
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.12.2022 20:26
Общество 28.12.2022 20:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.12.2022 20:13
Общество 28.12.2022 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 20:00
Общество 28.12.2022 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 19:08
Общество 28.12.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 18:45
Общество 28.12.2022 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 17:59
Общество 28.12.2022 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 17:50
Общество 28.12.2022 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 17:26
Общество 28.12.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 17:04
Общество 28.12.2022 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 16:45
Общество 28.12.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 16:03
Общество 28.12.2022 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 15:24
Общество 28.12.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.12.2022 15:08
Общество 28.12.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 15:01
Общество 28.12.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 14:11
Общество 28.12.2022 14:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
Шумоизоляцию на шоссе Авиаторов в Волгограде починят за 10 млн рублейСмотреть фотографии
20:26
Налоговики исполнили мечты детей из детских домов ЛНР и Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:23
Волгоградский «Ротор» проведет сборы в России вместо ТурцииСмотреть фотографии
20:13
«Давайте будем добрее»: в Волгограде подвели итоги года по работе с бездомными животнымиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:00
Продажу алкоголя частично запретят в Волгограде на Новый годСмотреть фотографии
19:08
«Через семь минут родила»: волгоградские полицейские на дежурстве спасли беременную женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
Новую электричку назначили с 2023 года для жителей юга ВолгоградаСмотреть фотографии
18:19
Видеозапись, конфликт и беременность: стали известны подробности убийства 35-летней волгоградки, найденной в оврагеСмотреть фотографии
17:59
Губернатор Волгоградской области назвал человека и его благополучие главной задачей властиСмотреть фотографии
17:50
Пробки в Волгограде достигли восьми балловСмотреть фотографии
17:26
Регоператор пояснил причину «охоты» за желтыми мусорными баками в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
В Волгограде озвучили график выплаты пенсий за январь 2023 годаСмотреть фотографии
16:45
Бочаров вручил госнаграды жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:03
Троллейбусы и автобусы в сверкающих гирляндах курсируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:48
Комиссию по расследованию летальных исходов от гриппа создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:24
Сделать ремонт и купить машину: россияне рассказали о финансовых целях на 2023 годСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде детям до 16 лет подарили бесплатный проезд на Новый годСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде силовики почтили память погибших защитников СталинградаСмотреть фотографии
14:47
Волгоградских школьников приглашают в новогодний онлайн-кэмп с блогерами и артистамиСмотреть фотографии
14:47
«С периодичностью в 15 минут»: Волжский с утра вздрагивает от звуков взрывовСмотреть фотографии
14:11
В СВО погиб 38-летний волжанин из ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
13:59
«Пришлось срезать»: в Волгоградской области фура при объезде ДТП застряла на огражденииСмотреть фотографии
13:36
Правила организаций похорон в Волгограде снова подправилиСмотреть фотографии
13:12
«Стоит скорая, ждем кинологов»: в Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
13:05
В Волгограде начали снос одноэтажного барака за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
12:43
«Сваливают не на того»: волгоградская компания «Красота под ногами» требует найти настоящих виновников захламления оврагаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Депутаты одобрили рост платы за проезд в Волгограде с 1 январяСмотреть фотографии
12:15
Генерал СК Музраев в суде Ростова снова дал показанияСмотреть фотографии
12:07
«Нет выходных и праздников»: волгоградцам стоит опасаться случайных разговоров и спиртного в Новый годСмотреть фотографии
12:03
Два бывших директора ООО «УФР ВГГС» в Волгограде идут под суд за невыплату зарплатыСмотреть фотографии
 