Шумоизоляцию на шоссе Авиаторов в Волгограде починят за 10 млн рублей

Общество 28.12.2022 21:10
0
28.12.2022 21:10
В Волгограде ищут подрядчика ремонта шумозащитных экранов, установленных в 2018 году на шоссе Авиаторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена работ указана в сумме 10,7 миллиона рублей. В ходе электронного аукциона она может снизиться.
В стоимость работ, которые рассчитаны на один год, входит очистка шумоизоляционных экранов щетками, гидроструйная очистка бетонных поверхностей и штукатурка фасадов цементно-известковым раствором. Металлические конструкции защитят от коррозии специальным составом, а на отштукатуренные поверхности нанесут специальную эмаль. Запланированы и другие работы, в том числе по установке новых экранов.
Напомним, шоссе Авиаторов, которое ведет к аэропорту Волгограда, было реконструировано в преддверии ЧМ-2018. Тогда на участках трассы, которые проходят мимо жилых домов, установили шумозащитные экраны.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Налоговики исполнили мечты детей из детских домов ЛНР и Волгоградской области28.12.2022 20:26
Общество 28.12.2022 20:26
«Давайте будем добрее»: в Волгограде подвели итоги года по работе с бездомными животными28.12.2022 20:13
Общество 28.12.2022 20:13
Продажу алкоголя частично запретят в Волгограде на Новый год28.12.2022 20:00
Общество 28.12.2022 20:00
«Через семь минут родила»: волгоградские полицейские на дежурстве спасли беременную женщину28.12.2022 19:08
Общество 28.12.2022 19:08
Новую электричку назначили с 2023 года для жителей юга Волгограда28.12.2022 18:45
Общество 28.12.2022 18:45
Губернатор Волгоградской области назвал человека и его благополучие главной задачей власти28.12.2022 17:59
Общество 28.12.2022 17:59
Пробки в Волгограде достигли восьми баллов28.12.2022 17:50
Общество 28.12.2022 17:50
Регоператор пояснил причину «охоты» за желтыми мусорными баками в Волгограде28.12.2022 17:26
Общество 28.12.2022 17:26
В Волгограде озвучили график выплаты пенсий за январь 2023 года28.12.2022 17:04
Общество 28.12.2022 17:04
Бочаров вручил госнаграды жителям Волгоградской области28.12.2022 16:45
Общество 28.12.2022 16:45
Троллейбусы и автобусы в сверкающих гирляндах курсируют в Волгограде28.12.2022 16:03
Общество 28.12.2022 16:03
Сделать ремонт и купить машину: россияне рассказали о финансовых целях на 2023 год28.12.2022 15:24
Общество 28.12.2022 15:24
В Волгограде детям до 16 лет подарили бесплатный проезд на Новый год28.12.2022 15:08
Общество 28.12.2022 15:08
В Волгограде силовики почтили память погибших защитников Сталинграда28.12.2022 15:01
Общество 28.12.2022 15:01
В СВО погиб 38-летний волжанин из ЧВК «Вагнер»28.12.2022 14:11
Общество 28.12.2022 14:11