Общество

Регоператор пояснил причину «охоты» за желтыми мусорными баками в Волгограде

Общество 28.12.2022 17:26
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28.12.2022 17:26



Сегодня, 28 декабря, история с несостоявшимся похищением мусорного бака у девятиэтажки в Центральном районе Волгограда получила продолжение. Как сообщает ИА «Высота 102», ситуацию прокомментировал региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО «Ситиматик-Волгоград».
Как оказалось, никакого похищения не было, а мусорный бак на вполне законных основаниях хотел забрать его собственник.
- ООО «Ситиматик-Волгоград» считает необходимым пояснить следующее: сотрудники подрядной организации по поручению регоператора производят ротацию тары (контейнер желтого цвета), с целью определения технического состояния, а также выполнения мелкого ремонта, - говорится в комментарии регоператора, поступившем в редакцию. - Отметим, что данные контейнеры являются собственностью регионального оператора и в мае 2019 года установлены в Центральном районе г. Волгограда в рамках пилотного проекта по раздельному накоплению отходов.
Регоператор также сообщил, что согласно законодательству, обустройство и содержание в нормативном состоянии мест накопления, а также оснащение площадки контейнерами для сбора ТКО – прямая обязанность собственников земельных участков под контейнерными площадками, в данном случае ТСЖ.




Напомним, что об инциденте с мусорным контейнером, который произошел у дома №28 по ул. Рокоссовского, в редакцию сообщили сотрудники ТСЖ «Заря». Мастер заметил по видеонаблюдению, что неизвестные лица пытаются увезти с площадки мусорный бак ярко-желтого цвета. Пока рабочие освобождали в грузовике место для еще одного бака, за имущество вступился сотрудник ТСЖ. Председатель товарищества собственников жилья после инцидента обратился к региональному оператору с просьбой разобраться и пояснить ситуацию.
Видео и фото: ТСЖ «Заря»

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