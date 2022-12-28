Утром 28 декабря на трассе Краснослободск — Волжский в Волгоградской области произошло несколько ДТП. При объезде участников одной из аварий фура Scania застряла на ограждении.

— В районе поселка Рыбачий фура перед мостом влетела в отбойник. Пробка была чуть ли не от Металлурга, — рассказали читатели ИА «Высота 102». — Фура везла строительные блоки.





В ГУ МВД России по Волгоградской области корреспондентам ИА «Высота 102» сообщили, что в Среднеахтубинском районе произошло несколько ДТП.

— По предварительной информации, на участке трассы столкнулись три автомобиля, обошлось без пострадавших. Затем произошло столкновение еще двух машин, — сообщили информагентству в пресс-службе областного главка МВД. — Объезжая место аварии, грузовик Scania столкнулся с ограждением.





Как уточнили в полицейском ведомстве, чтобы вызволить многотонную махину из «плена» пришлось срезать часть конструкции. На трассе наблюдались существенные затруднения в движении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области