Правила организаций похорон в Волгограде снова подправили

Общество 28.12.2022 13:36
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28.12.2022 13:36
Депутаты гордумы Волгограда на заседании внесли очередные изменения в Правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ.
- Сегодняшние поправки предусматривают наделение структурного подразделения администрации Волгограда, курирующего вопросы содержания муниципальных общественных кладбищ и колумбариев Волгограда или уполномоченного им подведомственного муниципального учреждения полномочиями по проведению закупок (конкурсов) и заключению по их результатам муниципальных контрактов (договоров), - сообщили в пресс-службе гордумы.
Поясняется, что речь идет о работах по благоустройству, текущему содержанию и ремонту муниципальных кладбищ и колумбариев Волгограда, перевозке умерших с мест смерти в морги, подготовке могил.
Кроме того, уточнены сроки рассмотрения документов для выдачи разрешения на проведение работ по замене памятников и установке надмогильных сооружений.
Напомним, в июле 2021 года гордума внесла принципиальные изменения в документ, регламентирующий сферу похоронного дела в Волгограде. Поправки к Правилам вступили в силу 1 февраля 2022 года, и на протяжении этого времени рабочая группа и профильный комитет гордумы контролируют процесс перехода к новой системе организации похоронного дела. Так, недавно в документ были внесены изменения в раздел 2 Правил, определяющий понятийный аппарат.
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