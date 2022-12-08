Депутаты изменили правила организации похорон в Волгограде

Общество 08.12.2022 08:08
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08.12.2022 08:08
На заседании Волгоградской гордумы, которое состоялось накануне, депутаты внесли изменения в правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ. Как сообщили ИА «Высота 102» в городской думе, коррективы учитывают вступившие в силу решения судов и согласованы с позицией прокуратуры Волгограда.
В частности, из правил исключены такие понятия, как «агент похоронной службы» или приемщик заказов, «ритуальное агентство специализированной службы по вопросам похоронного дела, где решаются вопросы, связанные с организацией похорон с возможностью выезда на дом к заказчику», «церемониймейстер – организатор погребения».
Напомним, в июле прошлого года гордума внесла изменения в документ, регламентирующий сферу похоронного дела в Волгограде. Поправки к Правилам вступили в силу 1 февраля 2022 года.
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