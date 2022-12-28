Происшествия

Передвигались на такси. В Волгоградской области задержали двоих мужчин в камуфляже: видео

Происшествия 28.12.2022 09:23
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28.12.2022 09:23


В Волгоградской области задержаны двое мужчин в камуфляже, передвигавшихся на такси. Мужчины подозреваются в совершении налетов на магазины в пяти районах области. 



— Ранее судимые 32-летний камышанин и 43-летний житель Руднянского района за последние пять месяцев совершили 18 краж из сельских магазинов на территории Камышинского, Жирновского, Котовского, Руднянского и Даниловского районов, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Для быстроты передвижения мужчины часто пользовались услугами такси. Именно во время передвижения в такси они и были задержаны в ходе заранее спланированной полицейской операции.

Оперативники установили, что подозреваемые в прошлом году вышли из колонии, где отбывали наказание за совершение тяжких преступлений. Бывшие зеки решили не сходить с проторенной дорожки и снова взялись за старое проверенное ремесло. 

По ночам они подъезжали к магазинам, которые не были оборудованы сигнализацией и, взламывая двери, либо отжимая створки окон, проникали внутрь. Рецидивисты забирали себе в первую очередь деньги, но иногда не гнушались и продуктами. Также к их рукам «прилипали» ноутбуки и другие ценные вещи. 


По предварительной оценке, задержанные похитили  больше 700 000 рублей. Стоимость похищенных товаров устанавливается. Часть денег и вещей полицейские обнаружили при обыске по адресам соучастников преступлений.

— В отношении подозреваемых следователи МО МВД России «Камышинский» возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 158 УК ПФ — «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере», — добавили в областном главке МВД. 

Один из мужчин полностью сознался в содеянном. Другой свою вину категорически отрицает. Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до шести лет колонии. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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