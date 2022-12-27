ЦИК России исполнил мечту 7-летнего волгоградского мальчика

Общество 27.12.2022 21:15
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27.12.2022 21:15
Новогоднее желание 7-летнего Максима из Волгограда исполнил член Центризбиркома России Антон Лопатин. Как сообщили в избиркоме Волгоградской области, мальчику перед Новым годом подарили синтезатор, о котором он долго мечтал.
Исполнить заветное желание ребенка удалось в ходе Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Подарок юному волгоградцу вручил председатель ИКВО Виктор Черячукин в торжественной обстановке вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Члены избирательной комиссии Волгоградской области также приняли участие в акции.
В ближайшее время им предстоит порадовать четырех юных жителей Волгоградской области. Так, 6-летний Илья из Тракторозаводского района Волгограда загадал велосипед, 14-летний Артем из Волжского мечтает о беспроводных наушниках, 15-летний Дмитрий из Руднянского района – о конструкторе, а 3-летний Егор из Среднеахтубинского района – о бизиборде. Эти подарки им вручат до Нового года.
«Ёлка желаний» - ежегодная Всероссийская благотворительная акция, в которой каждый желающий, зарегистрировавшись на сайте елкажеланий.рф, может исполнить новогодние желания детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей и пожилых граждан.
Фото: ИКВО Волгоградской области
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