Общество

ЦИК России исполнил мечту 7-летнего волгоградского мальчика

Общество 27.12.2022 21:15
0
27.12.2022 21:15



Новогоднее желание 7-летнего Максима из Волгограда исполнил член Центризбиркома России Антон Лопатин. Как сообщили в избиркоме Волгоградской области, мальчику перед Новым годом подарили синтезатор, о котором он долго мечтал. 
Исполнить заветное желание ребенка удалось в ходе Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Подарок юному волгоградцу вручил председатель ИКВО Виктор Черячукин в торжественной обстановке вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Члены избирательной комиссии Волгоградской области также приняли участие в акции.
В ближайшее время им предстоит порадовать четырех юных жителей Волгоградской области. Так, 6-летний Илья из Тракторозаводского района Волгограда загадал велосипед, 14-летний Артем из Волжского мечтает о беспроводных наушниках, 15-летний Дмитрий из Руднянского района – о конструкторе, а 3-летний Егор из Среднеахтубинского района – о бизиборде. Эти подарки им вручат до Нового года.
«Ёлка желаний» - ежегодная Всероссийская благотворительная акция, в которой каждый желающий, зарегистрировавшись на сайте елкажеланий.рф, может исполнить новогодние желания детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей и пожилых граждан.
Фото: ИКВО Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.12.2022 19:40
Общество 27.12.2022 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 19:03
Общество 27.12.2022 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 18:11
Общество 27.12.2022 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 17:51
Общество 27.12.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 16:39
Общество 27.12.2022 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.12.2022 15:27
Общество 27.12.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 15:16
Общество 27.12.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 14:44
Общество 27.12.2022 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 14:16
Общество 27.12.2022 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 13:40
Общество 27.12.2022 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 13:26
Общество 27.12.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 13:25
Общество 27.12.2022 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 12:55
Общество 27.12.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 12:23
Общество 27.12.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 11:26
Общество 27.12.2022 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:15
ЦИК России исполнил мечту 7-летнего волгоградского мальчикаСмотреть фотографии
20:43
На асфальте была кровь: в Волжском нападение пса на мужчину попало на видеоСмотреть фотографии
19:40
Известный волгоградский журналист оценил прямую линию БочароваСмотреть фотографии
19:03
В реанимации умерла пострадавшая от взрыва газа 52-летняя волгоградкаСмотреть фотографии
18:11
«Настоящий мужской поступок»: в Волгограде наградили капитана полиции, спасшего детей из пожараСмотреть фотографии
17:51
Прямая линия с Андреем Бочаровым: о чем заявил губернатор 27 декабряСмотреть фотографии
16:39
Главное - вовремя: какие налоги надо заплатить до конца 2022 годаСмотреть фотографии
16:21
Минтранс РФ одобрил проект концессии волгоградских трамваевСмотреть фотографии
15:27
«На севере уже лежит»: в Волгограде 28 декабря выпадет снегСмотреть фотографии
15:25
Wink представляет кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на все каникулыСмотреть фотографии
15:16
Губернатор о будущем трамваев Волгограда: «Мы планируем работать в рамках концессии»Смотреть фотографии
14:44
Бочаров ответил, когда в Котово решат проблему с водойСмотреть фотографии
14:16
Два метра в час при слабом ветре: показываем, как возводят новый мост через ВДСК под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
В Урюпинске около 60 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассеСмотреть фотографии
13:40
Губернатор Бочаров объяснил, за что благодарен волгоградцамСмотреть фотографии
13:26
Семьи участников СВО из Волгограда и области смогут бесплатно посещать театрыСмотреть фотографии
13:25
Есть контакт: Андрей Бочаров в прямом эфире отвечает на вопросы волгоградцевСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области растет количество заболевших свиным гриппомСмотреть фотографии
12:55
Две улицы в центре Волгограда реконструируют за 95 млн рублейСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области в 2 раза увеличили выплату на газификацию жильяСмотреть фотографии
11:26
Волгоградским передовикам будут вручать штандарт губернатораСмотреть фотографии
10:35
ФСБ: еще один пособник террористов получил срок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Опубликовано видео ДТП с лихачом, покалечившим ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде 27 декабря в 13.00 стартует прямая линия с губернаторомСмотреть фотографии
09:56
Губернатор Бочаров увидел, как наводят мосты под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом из буровой скважины пролилась нефтьСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области осудят мужчину, укусившего за руку командира ППССмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области жена пырнула ножом мужа за критику ее как хозяйкиСмотреть фотографии
07:54
Волгоградцы готовы заменить новогодние корпоративы на премииСмотреть фотографии
21:26
Волгоградскую область в 2022 году выбрали местом жительства 1289 человек из дальнего зарубежьяСмотреть фотографии
 