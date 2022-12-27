Волгоградским передовикам будут вручать штандарт губернатора

Депутаты регионального парламента 27 декабря приняли закон, согласно которому особо отличившимся трудовым коллективам в регионе будут вручать Почетный штандарт губернатора Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», находиться награда на предприятиях будет в течение года.

Также закон «О наградах Волгоградской области» предусматривает почетные грамоты губернатора и облдумы, благодарственные письма регионального парламента, благодарности губернатора.

– В Волгоградской области сформирована единая многоступенчатая система поощрения граждан и организаций, которые внесли особый вклад в развитие Волгоградской области. Принятый закон существенно расширяет перечень региональных наград. Высшей наградой остается звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Далее идут три ордена: «За заслуги перед Волгоградской областью», «За укрепление дружбы и согласия», орден Святого благоверного князя Александра Невского, затем восемь медалей, десять почетных знаков, 24 почетных звания по различным отраслям и сферам деятельности, – сообщают в пресс-службе Волгоградской облдумы.