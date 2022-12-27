Общество

Губернатор Бочаров увидел, как наводят мосты под Волгоградом

Общество 27.12.2022 09:56
0
27.12.2022 09:56


В Светлоярском районе Волгоградской области продолжаются работы по надвижке пролета нового моста через Волго-Донской судоходный канал. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 27 декабря, утром участок строительства первого этапа обхода Волгограда посетил глава региона Андрей Бочаров совместно с начальником ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрием Сорокиным.  


Напомним, что работы на данном участке в Светлоярском районе стартовали в 2019 году и уже выполнены на 58%. Новый мост через Волго-Донской судоходный канал является одним из самых сложных и важных объектов не только первого этапа, но и всего обхода. Его протяженность вместе с эстакадой в конечном итоге составит более 1300 метров. Заключительным этапом строительства моста станет надвижка пролета над руслом канала. На сегодня, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», надвинуто более 60 метров. В течение предстоящих двух месяцев надвижка пролета в русловой части будет завершена. 


–  Сейчас идут работы по надвижке правой половины русловой части. Такой пролет состоит из элементов, которые по специальному заказу изготавливают на заводе, доставляют на объект и собирают в блоки, – пояснил Юрий Сорокин. – Всего их 23. Блоки поднимают наверх и при помощи домкрата двигают горизонтально от одного берега к другому.  


После окончания надвижки специалисты смогут приступить к следующей стадии строительства сооружения – устройству проезжей части.   

Напомним, что строительство обхода Волгограда одновременно ведется в эти дни в Городищенском и Светлоярском районах Волгоградской области. Здесь сходятся сразу несколько федеральных автодорог: Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной и Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград. 



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.12.2022 10:09
Общество 27.12.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 07:54
Общество 27.12.2022 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 21:26
Общество 26.12.2022 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 20:57
Общество 26.12.2022 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 19:47
Общество 26.12.2022 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 18:03
Общество 26.12.2022 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.12.2022 17:20
Общество 26.12.2022 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 16:19
Общество 26.12.2022 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 14:41
Общество 26.12.2022 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 13:56
Общество 26.12.2022 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.12.2022 12:25
Общество 26.12.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 12:10
Общество 26.12.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 11:23
Общество 26.12.2022 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 08:38
Общество 26.12.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2022 07:58
Общество 26.12.2022 07:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:35
ФСБ: еще один пособник террористов получил срок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Опубликовано видео ДТП с лихачом, покалечившим ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде 27 декабря в 13.00 стартует прямая линия с губернаторомСмотреть фотографии
09:56
Губернатор Бочаров увидел, как наводят мосты под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом из буровой скважины пролилась нефтьСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области осудят мужчину, укусившего за руку командира ППССмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области жена пырнула ножом мужа за критику ее как хозяйкиСмотреть фотографии
07:54
Волгоградцы готовы заменить новогодние корпоративы на премииСмотреть фотографии
21:26
Волгоградскую область в 2022 году выбрали местом жительства 1289 человек из дальнего зарубежьяСмотреть фотографии
20:57
Жителей Волгоградской области по полису протестируют на гриппСмотреть фотографии
20:30
Волгоградец может быть причастен к жестокому изнасилованию в МосквеСмотреть фотографии
19:47
Жителей Волжского всю новогоднюю ночь будут бесплатно возить автобусыСмотреть фотографии
19:19
Подросток на новой маминой BMW устроил погоню со стрельбой в Волгограде – видеоСмотреть фотографии
18:40
«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНРСмотреть фотографии
18:03
РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программыСмотреть фотографии
17:22
Это рекорд: волгоградец перевел мошенникам 9 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:20
Жителям центра Волгограда обещают вернуть тепло в ближайшие часыСмотреть фотографии
16:47
«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплатуСмотреть фотографии
16:19
Orange Premium Club: как получить доступ в мир финансовых привилегийСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде оставшейся без крова многодетной семье предоставили квартируСмотреть фотографии
15:46
Рождественские скидки на квартиры в жилом комплексе «Колизей»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде мужчины поздравят с Новым годом с помощью видеозвонка – исследование билайнСмотреть фотографии
14:41
Волгоградец наказал гипермаркет «Ашан» за обман в ценникеСмотреть фотографии
14:40
СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» информирует об изменениях в законодательствеСмотреть фотографии
13:12
Чудеса есть!: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателейСмотреть фотографии
13:06
Задержанного на совещании у заместителя генпрокурора волгоградского бизнесмена посадили на 7 летСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде началась подготовка к строительству логистического центра «Вайлдберриз»Смотреть фотографии
12:25
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздникиСмотреть фотографии
 