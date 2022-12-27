Губернатор Бочаров увидел, как наводят мосты под Волгоградом





В Светлоярском районе Волгоградской области продолжаются работы по надвижке пролета нового моста через Волго-Донской судоходный канал. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 27 декабря, утром участок строительства первого этапа обхода Волгограда посетил глава региона Андрей Бочаров совместно с начальником ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрием Сорокиным.





Напомним, что работы на данном участке в Светлоярском районе стартовали в 2019 году и уже выполнены на 58%. Новый мост через Волго-Донской судоходный канал является одним из самых сложных и важных объектов не только первого этапа, но и всего обхода. Его протяженность вместе с эстакадой в конечном итоге составит более 1300 метров. Заключительным этапом строительства моста станет надвижка пролета над руслом канала. На сегодня, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», надвинуто более 60 метров. В течение предстоящих двух месяцев надвижка пролета в русловой части будет завершена.





– Сейчас идут работы по надвижке правой половины русловой части. Такой пролет состоит из элементов, которые по специальному заказу изготавливают на заводе, доставляют на объект и собирают в блоки, – пояснил Юрий Сорокин. – Всего их 23. Блоки поднимают наверх и при помощи домкрата двигают горизонтально от одного берега к другому.





После окончания надвижки специалисты смогут приступить к следующей стадии строительства сооружения – устройству проезжей части.

Напомним, что строительство обхода Волгограда одновременно ведется в эти дни в Городищенском и Светлоярском районах Волгоградской области. Здесь сходятся сразу несколько федеральных автодорог: Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной и Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»