Жителей Волгоградской области по полису протестируют на грипп









Жители Волгоградской области получат возможность проходить тестирование на грипп и другие респираторные инфекции по полису ОМС. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной думе, соответствующие уточнения будут внесены в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.





Изменения в терпрограмму Волгоградской области вносятся в соответствии с федеральными нововведениями. 14 декабря этого года Правительство РФ приняло постановление о проведении за счет средств обязательного медицинского страхования исследований на наличие вирусов респираторных инфекций, включая грипп.







Такое тестирование будет проводиться, если у пациента есть соответствующие симптомы, в качестве контрольного исследования после лечения или же при положительном экспресс-тесте на грипп.





Данные меры предприняты для усиления борьбы с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в стране. Ранее бесплатное тестирование пациентов осуществлялось только в случае подозрений на наличие новой коронавирусной инфекции, пояснили в регпарламенте.