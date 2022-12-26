Жителей Волгоградской области по полису протестируют на грипп

Общество 26.12.2022 20:57
0
26.12.2022 20:57
Жители Волгоградской области получат возможность проходить тестирование на грипп и другие респираторные инфекции по полису ОМС. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной думе, соответствующие уточнения будут внесены в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Изменения в терпрограмму Волгоградской области вносятся в соответствии с федеральными нововведениями. 14 декабря этого года Правительство РФ приняло постановление о проведении за счет средств обязательного медицинского страхования исследований на наличие вирусов респираторных инфекций, включая грипп.
Такое тестирование будет проводиться, если у пациента есть соответствующие симптомы, в качестве контрольного исследования после лечения или же при положительном экспресс-тесте на грипп.
Данные меры предприняты для усиления борьбы с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в стране. Ранее бесплатное тестирование пациентов осуществлялось только в случае подозрений на наличие новой коронавирусной инфекции, пояснили в регпарламенте.
Волгоградскую область в 2022 году выбрали местом жительства 1289 человек из дальнего зарубежья26.12.2022 21:26
Общество 26.12.2022 21:26
Жителей Волжского всю новогоднюю ночь будут бесплатно возить автобусы26.12.2022 19:47
Общество 26.12.2022 19:47
РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программы26.12.2022 18:03
Общество 26.12.2022 18:03
Жителям центра Волгограда обещают вернуть тепло в ближайшие часы26.12.2022 17:20
Общество 26.12.2022 17:20
В Волгограде оставшейся без крова многодетной семье предоставили квартиру26.12.2022 16:19
Общество 26.12.2022 16:19
Волгоградец наказал гипермаркет «Ашан» за обман в ценнике26.12.2022 14:41
Общество 26.12.2022 14:41
Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» информирует об изменениях в законодательстве26.12.2022 13:56
Общество 26.12.2022 13:56
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздники26.12.2022 12:25
Общество 26.12.2022 12:25
Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиями26.12.2022 12:10
Общество 26.12.2022 12:10
Андрей Бочаров привел все службы в готовность26.12.2022 11:23
Общество 26.12.2022 11:23
В Волгоградской области зарплата сотрудников федеральных ведомств вырастет в 1,5-2 раза в 2023 году26.12.2022 08:38
Общество 26.12.2022 08:38
«Песок еще не сыпется»: тротуары Волгограда сковал гололед26.12.2022 07:58
Общество 26.12.2022 07:58
Не фу, а морковка: волгоградский врач рассказала, как научить детей любить фрукты и овощи25.12.2022 20:34
Общество 25.12.2022 20:34
ККС Волгоградской области лишает полномочий судью после обращения СУ СКР25.12.2022 15:58
Общество 25.12.2022 15:58
Температурные качели будут испытывать волгоградцев до Нового года25.12.2022 14:43
Общество 25.12.2022 14:43