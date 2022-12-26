Общество

Жителей Волгоградской области по полису протестируют на грипп

Общество 26.12.2022 20:57
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26.12.2022 20:57



Жители Волгоградской области получат возможность проходить тестирование на грипп и другие респираторные инфекции по полису ОМС. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной думе, соответствующие уточнения будут внесены в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Изменения в терпрограмму Волгоградской области вносятся в соответствии с федеральными нововведениями. 14 декабря этого года Правительство РФ приняло постановление о проведении за счет средств обязательного медицинского страхования исследований на наличие вирусов респираторных инфекций, включая грипп.

Такое тестирование будет проводиться, если у пациента есть соответствующие симптомы, в качестве контрольного исследования после лечения или же при положительном экспресс-тесте на грипп.

Данные меры предприняты для усиления борьбы с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в стране. Ранее бесплатное тестирование пациентов осуществлялось только в случае подозрений на наличие новой коронавирусной инфекции, пояснили в регпарламенте.


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