Волгоградец наказал гипермаркет «Ашан» за обман в ценнике

Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск потребителя к ООО «Ашан» о взыскании компенсации морального вреда за продажу товара по цене, превышающей указанную в ценнике. Как сообщает ИА «Высота 102», требования волгоградца были поддержаны региональным управлением Роспотребнадзора.

Изначально потребитель направил в адрес гипермаркета претензию с просьбой вернуть излишне уплаченные за сыр «Российский» деньги и компенсировать моральный вред. Представители торговой организации в ответ предложили вернуть деньги за товар в полном объеме согласно чеку, поскольку, как уверяли в «Ашане», ценник на товар был верным. При этом волгоградцу отказали в возврате разницы стоимости товара и компенсации морального вреда.

Однако потребитель, хотя и не имел возможности вернуть товар, настаивал на материальном удовлетворении морального вреда и обратился в суд.

Суд установил, что на стикерах, имевшихся на кусках сыра и в кассовом чеке, выданном истцу за купленный товар, была указана различная цена (645,99 руб./кг — на стикере; 844,99 руб./кг — в кассовом чеке). Данный факт, как заключили в Роспотребнадзоре, мог стать достаточным условием для решения вопроса в пользу потребителя.

По итогам рассмотрения требования заявителя были удовлетворены частично. В пользу волгоградца была взыскана компенсация морального вреда в размере 1000 рублей; штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 500 рублей; 5000 рублей за оплату услуг представителя и еще 95 рублей в качестве расходов на почтовые отправления.