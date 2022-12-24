Общество

Волгоградская епархия организует трезвую пробежку 1 января 2023 года

Общество 24.12.2022 15:53
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24.12.2022 15:53



Волгоградская епархия призывает начать Новый год по-христиански – с молитвой и без употребления спиртных напитков, да еще и в спортивном духе. Православные присоединятся  к международной акции «Муромская дорожка», организованной  общественным движением «Сорок Сороков», в рамках которой в Волгограде 1 января состоится пробежка.

В Волгограде акция проводится при участии Волгоградской областной федерацией бокса, сообщили ИА «Высота 102» в епархии.

Мероприятие начнется в 12-00 часа  с молебна в храме Всех святых в земле Российской просиявших Волгограда, расположенного на ул. Маршала Чуйкова, 57.

Начало забега состоится в 13-00, а в 14-00 будет чаепитие.

Справка. 1 января для православных не только начало Нового года, но и день памяти русского святого преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского — православного монаха и былинного богатыря.

Фото сайта Волгоградской епархии

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