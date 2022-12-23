Волжанку после зверского нападения Григоряна перевели из реанимации

Общество 23.12.2022 15:58
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23.12.2022 15:58
Жительницу города Волжского Волгоградской области, которая вечером 20 декабря подверглась нападению 41-летнего Аркадия Григоряна, перевели из реанимации. Напомним, 29-летняя женщина получила более десяти ножевых ранений в лицо, грудь и живот.
Состояние пострадавшей в настоящее время не вызывает опасений медиков.
– Пациентка продолжает лечение в хирургическом отделении, состояние средней степени тяжести, – сообщили в ответ на запрос ИА «Высота 102» в облздраве.
Напомним, что мастер спорт по кикбоксингу, ранее судимый за стрельбу по посетителям в баре Волжского, около 21.00 20 декабря подкараулил в подъезде дома на улице 40 лет Победы Маргариту Борисову и вытолкал ее на улицу. Далее на виду камер уличного наблюдения мужчина начал наносить удары ножом по разным частям тела женщины. После этого Григорян запрыгнул в свою машину и был пойман полицейскими утром 21 декабря на берегу Волги.
Накануне, 22 декабря, городской суд Волжского отправил Аркадия Григоряна в СИЗО. Срок нахождения его под стражей пока определен до 21 февраля.
Уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области по статье УК РФ «Покушение на убийство».
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