Волжанку после зверского нападения Григоряна перевели из реанимации









Жительницу города Волжского Волгоградской области, которая вечером 20 декабря подверглась нападению 41-летнего Аркадия Григоряна, перевели из реанимации. Напомним, 29-летняя женщина получила более десяти ножевых ранений в лицо, грудь и живот.





Состояние пострадавшей в настоящее время не вызывает опасений медиков.





– Пациентка продолжает лечение в хирургическом отделении, состояние средней степени тяжести, – сообщили в ответ на запрос ИА «Высота 102» в облздраве.





Напомним, что мастер спорт по кикбоксингу, ранее судимый за стрельбу по посетителям в баре Волжского, около 21.00 20 декабря подкараулил в подъезде дома на улице 40 лет Победы Маргариту Борисову и вытолкал ее на улицу. Далее на виду камер уличного наблюдения мужчина начал наносить удары ножом по разным частям тела женщины. После этого Григорян запрыгнул в свою машину и был пойман полицейскими утром 21 декабря на берегу Волги.





Накануне, 22 декабря, городской суд Волжского отправил Аркадия Григоряна в СИЗО. Срок нахождения его под стражей пока определен до 21 февраля.





Уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области по статье УК РФ «Покушение на убийство».











