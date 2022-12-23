На севере Волгограда поселок Водстрой остался без тепла

Общество 23.12.2022 15:42
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23.12.2022 15:42
Сегодня, 23 декабря, поселок Водстрой в Тракторозаводском районе Волгограда остался без тепла из-за проблем в местной котельной.
- Тепло пропало примерно в 7 утра, батареи холодные. В нашей котельной, которая давно требует ремонта и реконструкции, видимо, снова что-то полетело. У нас так каждую зиму, - рассказали ИА «Высота 102» жители поселка.
По их словам, котельная обслуживает 58 многоквартирных дома, детский сад и школу.
- В связи с необходимостью внепланового ремонта насосного агрегата котельной была временно ограничена подача теплоносителя к ряду домов поселка Водстрой Тракторозаводского района, - пояснили причину отключения в «Концессии теплоснабжении». - В данный момент восстановительные работы полностью завершены, котельная выходит на режимные параметры работы, отопление вернется в дома потребителей сегодня до конца дня.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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