Перекрыли две полосы. Центр Волгограда встал в пробку из-за ДТП на перекрестке: видео

В Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием двух автомобилей. Очевидцы сообщили, что авария на перекрестке улицы 7-й Гвардейской и проспекта имени В. И. Ленина парализовала движение.





— Опять все встало, — рассказали автолюбители. — Машины перекрыли две полосы. Автобусы еле поворачивают.

Происшествие попало на камеры уличного наблюдения. Судя по кадрам, кроссовер пытался повернуть налево в сторону Волги. В этот момент из-за автобуса на него вылетела другая иномарка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная авария привела к затруднениям в движении. В направлении Краснооктябрьского района Волгограда растянулась полукилометровая пробка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области