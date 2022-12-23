В Камышине пропавшего 10 ноября мужчину нашли в больнице





В Камышине Волгоградской области завершились поиски 47-летнего местного жителя, который пропал 10 ноября и его местонахождение было неизвестно.

- Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» помогли найти мужчину. Он находится в терапевтическом отделении Центральной городской больницы Камышина. По предварительным данным, никаких криминальных действий в отношении него не совершалось, - сообщили ИА «Высота 102» в Межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский».

Ранее сообщалось, что мужчина больше месяца назад ушел из дома и пропал. Однако известно, что его видели в разных местах Камышина.



