В Камышине пропавшего 10 ноября мужчину нашли в больнице

Общество 23.12.2022 09:32
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23.12.2022 09:32
В Камышине Волгоградской области завершились поиски 47-летнего местного жителя, который пропал 10 ноября и его местонахождение было неизвестно.
- Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» помогли найти мужчину. Он находится в терапевтическом отделении Центральной городской больницы Камышина. По предварительным данным, никаких криминальных действий в отношении него не совершалось, - сообщили ИА «Высота 102» в Межмуниципальном отделе МВД России «Камышинский».
Ранее сообщалось, что мужчина больше месяца назад ушел из дома и пропал. Однако известно, что его видели в разных местах Камышина.
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