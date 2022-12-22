Общество

В Волгограде воспитанники центра соцобслуживания получили подарки от Детфонда

Общество 22.12.2022 15:56
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22.12.2022 15:56


Накануне Нового года председатель волгоградского отделения Детского фонда  побывала в Дзержинском центре социального обслуживания, где ежегодно получают помощь порядка 2000 человек, в том числе дети с ограниченными возможностями. Сотрудники центра провели для Ирины Соловьевой экскурсию по отделению, показали, как ребята проходят курсы реабилитации при помощи современных методик и оборудования. Гостя, в свою очередь вручила воспитанникам центра подарки от Детского фонда, а учреждению – комплект литературных журналов, издаваемых благотворительной организацией.

Каждый ребенок – это целый мир, целая вселенная. К каждому малышу, особенно имеющему сложности со здоровьем и социальной адаптацией, профильные службы должны найти свой деликатный подход. Наш фонд давно сотрудничает с Дзержинским центром, и я знаю, что здесь работают настоящие профессионалы. На протяжении всего года ребята усердно занимались, поэтому мы решили сделать им такой приятный сюрприз, – объяснила цель своего визита председатель регионального отделения Детфонда. 


Сладости и наборы для творчества Ирина Соловьева также передала многодетной семье из Дзержинского района. Глава семьи в настоящее время, сообщают в Детском фонде, проходит службу в зоне проведения спецоперации. Мужчина был мобилизован осенью этого года. В итоге многодетная мать сегодня самостоятельно воспитывает троих детей в возрасте двух, пяти и семи лет. 

В ближайшие дни новогодние подарки от Детфонда получат несколько тысяч детей как в Волгоградской области, так и в подшефном Станично-Луганском районе. 

Среди них – маленькие пациенты больниц, воспитанники социальных центров, детской колонии. 3600 подарков уже доставлены в подшефный для Волгоградской области Станично-Луганский район ЛНР. Еще 150 – получат ребята с Донбасса, временно проживающие со своими семьями в нашем регионе, – сообщают в региональном отделении РДФ. 

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