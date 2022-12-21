В Ленинске ввели карантин из-за уличной кошки





Карантин по бешенству введен в городе Ленинске Волгоградской области из-за уличной кошки. Как сообщает ИА «Высота 102», областной комитет ветеринарии определил комплекс мероприятий, который необходимо провести на неблагополучной территории.

На данный момент известно, что больное животное проявляло агрессию. Кошку обнаружили на территории домовладения на улице Бегичева. Пока не известно, есть ли пострадавшие.

Ветеринарам поручено провести обход близлежащих домовладений с целью выявления больных животных, провести вакцинацию от бешенства непривитых питомцев и другие мероприятия по ликвидации очага этого опасного инфекционного заболевания.

По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в 2022 году в результате нападения животных пострадало более девяти тысяч человек. Зарегистрировано 10 случаев бешенства среди диких и домашних животных. В текущем году у людей это заболевание не выявлялось.