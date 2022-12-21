В Ленинске ввели карантин из-за уличной кошки

Общество 21.12.2022 17:31
0
21.12.2022 17:31
Карантин по бешенству введен в городе Ленинске Волгоградской области из-за уличной кошки. Как сообщает ИА «Высота 102», областной комитет ветеринарии определил комплекс мероприятий, который необходимо провести на неблагополучной территории.
На данный момент известно, что больное животное проявляло агрессию. Кошку обнаружили на территории домовладения на улице Бегичева. Пока не известно, есть ли пострадавшие.
Ветеринарам поручено провести обход близлежащих домовладений с целью выявления больных животных, провести вакцинацию от бешенства непривитых питомцев и другие мероприятия по ликвидации очага этого опасного инфекционного заболевания.
По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в 2022 году в результате нападения животных пострадало более девяти тысяч человек. Зарегистрировано 10 случаев бешенства среди диких и домашних животных. В текущем году у людей это заболевание не выявлялось.
Специалисты напоминают, что важно оперативно информировать о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных для своевременного принятия мер, чтобы не допустить распространения бешенства. Кроме того, необходимо своевременно заботиться о домашних питомцах и сельскохозяйственных животных, проводить их вакцинацию.
Депутат ГД предложил назвать волгоградскую школу именем бойца ЧВК «Вагнер»21.12.2022 18:27
Общество 21.12.2022 18:27
В ПФК ЦСКА выразили соболезнования по поводу гибели футболистки в Волгограде21.12.2022 16:33
Общество 21.12.2022 16:33
Волгоградская облдума выделила на фуршеты 750 тысяч рублей21.12.2022 15:58
Общество 21.12.2022 15:58
И вот она нарядная: в ЦПКиО нарядили главную новогоднюю елку Волгограда – фото21.12.2022 14:41
Общество 21.12.2022 14:41
Главу поселения Волгоградской области оштрафовали на 10 тысяч рублей за безразличие к гражданам21.12.2022 13:50
Общество 21.12.2022 13:50
Волгоградскую область прикрыли от огня21.12.2022 13:13
Общество 21.12.2022 13:13
На улице Пархоменко в Волгограде устранили коммунальную аварию21.12.2022 11:29
Общество 21.12.2022 11:29
Добровольцы в Волгоградской области прошли обряд Крещения перед отправкой на СВО21.12.2022 11:14
Общество 21.12.2022 11:14
Авария оставила без отопления и воды дома в центре Волгограда21.12.2022 10:30
Общество 21.12.2022 10:30
В Волгоградской области ищут пропавшего 10 декабря мужчину21.12.2022 09:27
Общество 21.12.2022 09:27
В Волгограде РЖД обязали оборудовать пешеходными дорожками 4 ж/д переезда21.12.2022 08:14
Общество 21.12.2022 08:14
Учения по разминированию прошли на полигонах ЮВО под Волгоградом21.12.2022 07:57
Общество 21.12.2022 07:57
В Волгоградской области выросли расценки на эвакуацию и хранение машин21.12.2022 06:12
Общество 21.12.2022 06:12
«Мир» с ним: на севере Волгограда подрядчик сорвал капремонт 70-летней трехэтажки20.12.2022 21:12
Общество 20.12.2022 21:12
В Волгограде на Аллее Героев массово сажают и копают20.12.2022 20:21
Общество 20.12.2022 20:21