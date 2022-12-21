Общество

В Ленинске ввели карантин из-за уличной кошки

Общество 21.12.2022 17:31
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21.12.2022 17:31


Карантин по бешенству введен в городе Ленинске Волгоградской области из-за уличной кошки. Как сообщает ИА «Высота 102», областной комитет ветеринарии определил комплекс мероприятий, который необходимо провести на неблагополучной территории.
На данный момент известно, что больное животное проявляло агрессию. Кошку обнаружили на территории домовладения на улице Бегичева. Пока не известно, есть ли пострадавшие.
Ветеринарам поручено провести обход близлежащих домовладений с целью выявления больных животных, провести вакцинацию от бешенства непривитых питомцев и  другие мероприятия по ликвидации очага этого опасного инфекционного заболевания.
По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в 2022 году в результате нападения животных пострадало более девяти тысяч человек. Зарегистрировано 10 случаев бешенства среди диких и домашних животных. В текущем году у людей это заболевание не выявлялось. 
Специалисты напоминают, что важно оперативно информировать о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных для своевременного принятия мер, чтобы не допустить распространения бешенства. Кроме того, необходимо своевременно заботиться о домашних питомцах и сельскохозяйственных животных, проводить их вакцинацию.

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