В Волгоградской области бездомные псы стали реже болеть бешенством

Волгоградский Роспотребнадзор обнародовал информацию о росте в регионе количества случаев нападения животных на людей. Так, по сведениям РПН, в 2022 году от укусов пострадало на 1,7% больше волгоградцев, чем в прошлом году. При этом, заявляют в свою очередь в областном комитете ветеринарии, за последние пять лет количество случаев бешенства среди животных снизилось в 16 раз.

– Если в 2018 году случаев бешенства регистрировалось больше 160 среди диких и домашних животных, то в 2022 — 10, – приводит официальные данные председатель профильного комитета Волгоградской области Галина Аликова. – Этот показатель является низким для территории, которая в силу природных и климатических особенностей является местом обитания диких животных – грызунов, плотоядных, выступающих природным резервуаром для этого вируса.

По словам Аликовой, снижение количества случаев бешенства – результат эффективной профилактики.

– Так, к примеру, с начала 2022 года использовано 1,75 млн доз вакцины: проведено 515820 головообработок домашних и сельскохозяйственных животных, разложено 1 231092 доз оральной вакцины для диких плотоядных. Для сравнения, на текущую дату 2021 года было иммунизировано около 1,36 млн животных, – сообщает глава облкомветеринарии. – В настоящее время в области имеется необходимый запас вакцины против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

По сведениям управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, за 2022 год в регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения бешенством человека.