На улице Пархоменко в Волгограде устранили коммунальную аварию

Общество 21.12.2022 11:29
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21.12.2022 11:29
Ремонтные бригады «Концессий теплоснабжения» ликвидировали коммунальную аварию, в результате которой жители улицы Пархоменко в Центральном районе Волгограда остались без тепла и горячей воды.
- На тепловой сети малого диаметра произошло технологическое нарушение, которое уже устранено бригадой «Концессий теплоснабжения», - сообщили в компании. - Абоненты по улице Пархоменко получают ресурс в полном объеме.
В компании-концессионере напоминают, что если отопление и горячая вода отсутствуют в отдельной квартире - нужно обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомовых сетей.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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