Авария оставила без отопления и воды дома в центре Волгограда

Жители Центрального района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобами на отсутствие отопления и горячей воды. Со слов жильцов, авария произошла по улице Пархоменко, 47.

— Сидим без воды и отопления. Как говорится, никогда не было и вот опять, — поделились возмущенные читатели.

В компании-концессионере уточнили, что на тепловой сети малого диаметра в проходном канале произошло технологическое нарушение.

— Бригада «Концессий теплоснабжения» продолжает работы по восстановлению коммуникаций. В настоящий момент сеть заполняется теплоносителем, в ближайшие часы отопление поступит потребителям. Горячее водоснабжение будет возобновлено до конца дня, — пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Уточняется, что если в ближайшие часы отопление не дойдет в каждую квартиру — необходимо обратиться в свою УК для регулировки внутридомовых сетей.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»