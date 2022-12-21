Общество

Авария оставила без отопления и воды дома в центре Волгограда

Общество 21.12.2022 10:30
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21.12.2022 10:30


Жители Центрального района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобами на отсутствие отопления и горячей воды. Со слов жильцов, авария произошла по улице Пархоменко, 47.  

— Сидим без воды и отопления. Как говорится, никогда не было и вот опять, — поделились возмущенные читатели. 

В компании-концессионере уточнили, что на тепловой сети малого диаметра в проходном канале произошло технологическое нарушение. 

— Бригада «Концессий теплоснабжения» продолжает работы по восстановлению коммуникаций. В настоящий момент сеть заполняется теплоносителем, в ближайшие часы отопление поступит потребителям. Горячее водоснабжение будет возобновлено до конца дня, — пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. 

Уточняется, что если в ближайшие часы отопление не дойдет в каждую квартиру — необходимо обратиться в свою УК для регулировки внутридомовых сетей.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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