Курьера из Анапы осудили в Волгограде за помощь мошенникам

Расследования 21.12.2022 09:24
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21.12.2022 09:24
К одному году лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгограде 33-летний житель Анапы. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, Тракторозаводский районный суд признал мужчину виновным в пособничестве телефонным мошенникам.
Следствием и судом установлено, что в июне текущего года по объявлению он устроился курьером, списавшись с виртуальным работодателем. Его работа заключалась в том, чтобы приезжать к пенсионерам, которым звонили злоумышленники с сообщениями, что их родственники попали в ДТП, и забирать деньги.
Для этого он приехал из Анапы к 80-летнему пенсионеру из Тракторозаводского района Волгограда. Ранее пожилому человеку позвонили аферисты и сообщили о том, что якобы из-за его супруги произошло ДТП: пенсионерка переходила в неположенном месте и водитель, чтобы избежать наезда, въехал в столб и пострадал. Курьер забрал у пенсионера 300 тысяч рублей. Небольшой процент он оставил себе, а остальное перевел своим виртуальным работодателям.
Оперативники задержали пособника мошенников, он сознался в содеянном.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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