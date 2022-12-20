Расследования

Волгоградец убил своего собутыльника после звонка маме

Расследования 20.12.2022 17:26
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20.12.2022 17:26



Очередная трагедия на почве употребления спиртных напитков произошла в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 15 декабря 38-летний мужчина со своей сожительницей в одной из квартир дома №67 по ул. 64-ой армии распивали алкоголь, когда к ним «на огонек» заглянул 42-летний знакомый. 

В процессе застолья гость попросил у хозяина телефон, чтобы позвонить своей маме, однако после разговора не вернул его владельцу. В связи с чем тот посчитал, что его приятель хочет его похитить. Этого для пьяного волгоградца оказалось достаточным для того, чтобы схватить нож и нанести собутыльнику единственный, но, к сожалению, ставший смертельным удар. 

После этого тело убитого товарища мужчина перенес на лестничную площадку, где его через некоторое время обнаружили жильцы. 

Подозреваемый задержан, следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершения преступления. 

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