Волгоградец убил своего собутыльника после звонка маме









Очередная трагедия на почве употребления спиртных напитков произошла в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 15 декабря 38-летний мужчина со своей сожительницей в одной из квартир дома №67 по ул. 64-ой армии распивали алкоголь, когда к ним «на огонек» заглянул 42-летний знакомый.





В процессе застолья гость попросил у хозяина телефон, чтобы позвонить своей маме, однако после разговора не вернул его владельцу. В связи с чем тот посчитал, что его приятель хочет его похитить. Этого для пьяного волгоградца оказалось достаточным для того, чтобы схватить нож и нанести собутыльнику единственный, но, к сожалению, ставший смертельным удар.





После этого тело убитого товарища мужчина перенес на лестничную площадку, где его через некоторое время обнаружили жильцы.





Подозреваемый задержан, следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершения преступления.



