Общество

Волгоградцам рассказали, на что и как тратятся средства Фонда СВО

Общество 20.12.2022 18:35
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20.12.2022 18:35


Жители Волгоградской области подготовили новогодние подарки для отправки землякам в зону СВО. На «Волгоград Арене» собрано около 10 тонн груза. Сегодня же губернатор Андрей Бочаров провел рабочее совещание, на котором поднимались вопросы формирования и доставки посылок бойцам на передовую.

— До Нового года остается совсем немного времени. Считаю очень важной задачей поздравить наших военных, участвующих в специальной военной операции, с наступающим Новым годом и адресно передать им посылки с индивидуальными новогодними праздничными наборами, — отметил глава региона. — Отправку новогодних посылок необходимо осуществить в соответствии с графиками, предварительно согласованными с командирами воинских частей и соединений, дислоцированных на территории Волгоградской области и в настоящее время выполняющих задачи СВО.

По словам председателя наблюдательного совета регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО Сергея Булгакова, на совещании обсуждались, в том числе и меры дополнительной поддержки семей военнослужащих, участвующих в боевых действиях. 

— Сегодня мы обсудили несколько очень важных вопросов. Первое — в связи с наступающим Новым годом — не забыть никого из наших бойцов поздравить, передать им посылочку на фронт, чтобы они почувствовали тепло из дома. Второй вопрос, который затронул губернатор, касался дополнительной  законодательной поддержки семей мобилизованных, контрактников и добровольцев, — рассказал Булгаков. — Третий вопрос, который мы проговорили, затронул предстоящие новогодние елки. Мы обязательно поздравим всех детишек из семей мобилизованных, из семей добровольцев, контрактников и всех остальных детей с наступающим Новым годом.

По словам председателя набсовета Фонда СВО, работа по сбору средств для волгоградских бойцов продолжается, меняются только приоритеты при закупках. 

— Сегодня на совещании Андрей Бочаров сказал, что сейчас бойцы на фронте всем необходимым обеспечены. Если полтора месяца назад к 1 ноября почти половина средств, которые мы направляли на закупку из Фонда, шла в основном на обмундирование и предметы быта (30-32%), это был самый острый вопрос, то теперь большая часть (почти 45%) направляется на закупку военного оборудования — тепловизоров, прицелов, квадрокоптеров и многого другого, — пояснил чиновник.  

Сергей Булгаков уверяет, что средства Фонда строго подконтрольны набсовету и тратятся только по целевому назначению. 

— Мы продолжаем работать по заявкам частей. Обращение от военных поступило, мы его отработали, сформировали конвой и отправили. Часть приняла, отчиталась соответствующими актами. Пока никаких замечаний, — поясняет Булгаков. — Закупаемое оборудование и вещи хорошего качества. Цена соответствует реальности. Мы не переплачиваем, все достаточно выдержано. 

Как уточнил глава наблюдательного совета, к утру 20 декабря на балансе Фонде находилось 519 миллионов рублей. Большая часть из этих средств направлена по договорам. В остатке — около 150 миллионов рублей. 

Фото: ИА «Высота 102» 

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