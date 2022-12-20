







Раскуплены все билеты на пассажирские поезда в Волгоград из Москвы на 29 и 30 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт РЖД, при выборе билетов на эти даты сервис показывает, что прямых железнодорожных рейсов до Волгограда нет. Составные рейсы 29 и 30 декабря также недоступны.













При просмотре всех поездов, которые в эти дни следуют из Москвы в Волгоград, но на них нет билетов, становится понятно, почему недоступны прямые и составные рейсы. Все дело в том, что путешественники раскупили все места подчистую, даже СВ в фирменном поезде за 22 тысячи рублей.













Уехать из столицы в Волгоград железнодорожным транспортом еще можно 31 декабря на 15-ом поезде, но тогда придется встречать Новый год в пути со случайными попутчиками.

Для тех, кто хочет провести эту ночь с близкими, есть шанс уехать из Москвы 28 декабря. Осталось 13 билетов в купе в «фирменном» поезде по 7,5 тысячи рублей за верхнее место. Нижние полки уже все раскупили. Второй вариант - это поезд, который идет из Санкт-Петербурга через Волгоград. В продаже остались только два верхних места в купе за 5,7 тысячи рублей.









Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / скриншот с сайта РЖД

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