Общество

Волгоградцы перед Новым годом раскупили все билеты на поезда из Москвы

Общество 20.12.2022 17:26
0
20.12.2022 17:26



Раскуплены все билеты на пассажирские поезда в Волгоград из Москвы на 29 и 30 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт РЖД, при выборе билетов на эти даты сервис показывает, что прямых железнодорожных рейсов до Волгограда нет. Составные рейсы 29 и 30 декабря также недоступны. 



При просмотре всех поездов, которые в эти дни следуют из Москвы в Волгоград, но на них нет билетов, становится понятно, почему недоступны прямые и составные рейсы. Все дело в том, что путешественники раскупили все места подчистую, даже СВ в фирменном поезде за 22 тысячи рублей. 



Уехать из столицы в Волгоград железнодорожным транспортом еще можно 31 декабря на 15-ом поезде, но тогда придется встречать Новый год в пути со случайными попутчиками. 
Для тех, кто хочет провести эту ночь с близкими, есть шанс уехать из Москвы 28 декабря. Осталось 13 билетов в купе в «фирменном» поезде по 7,5 тысячи рублей за верхнее место. Нижние полки уже все раскупили. Второй вариант - это поезд, который идет из Санкт-Петербурга через Волгоград. В продаже остались только два верхних места в купе за 5,7 тысячи рублей.


Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / скриншот с сайта РЖД
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.12.2022 17:00
Общество 20.12.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 16:05
Общество 20.12.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 16:00
Общество 20.12.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 12:44
Общество 20.12.2022 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 12:41
Общество 20.12.2022 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 12:19
Общество 20.12.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 11:30
Общество 20.12.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 11:27
Общество 20.12.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 10:29
Общество 20.12.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 09:45
Общество 20.12.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 09:03
Общество 20.12.2022 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 08:04
Общество 20.12.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2022 06:31
Общество 20.12.2022 06:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 20:56
Общество 19.12.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2022 20:19
Общество 19.12.2022 20:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:26
Волгоградцы перед Новым годом раскупили все билеты на поезда из МосквыСмотреть фотографии
17:09
Волгоградец получил условный срок за попытку откупиться от службы в армииСмотреть фотографии
17:00
«Там много наших парней»: в Волгограде собрали больше 10 тонн новогодних посылок для участников СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
16:05
Ночной клуб в Волгограде наказали за препоны на пути к уголку потребителяСмотреть фотографии
16:00
Проезд в волгоградских электричках подорожает в 2023 году до 42 рублейСмотреть фотографии
13:36
Союзмаш России направил рисунки детей и подарки на фронтСмотреть фотографии
13:27
Придется сидеть: облсуд признал законным приговор вице-мэру Волжского Виктору СухоруковуСмотреть фотографии
12:44
В нескольких домах в центре Волгограда пропало теплоСмотреть фотографии
12:41
Оставшиеся без воды дома двух районов в Волгограде подключили к резервной схемеСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде 55 квартир в новостройках купили для переселенцев из трущобСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде менеджер ломбарда похитил килограмм золота и уехал гулять в МосквуСмотреть фотографии
11:30
Банк Уралсиб запустил совместную с официальным дилером Subaru программу автокредитованияСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде с 1 января повысят плату за проезд в общественном транспортеСмотреть фотографии
11:27
Андрей Бочаров вручил награды сотрудникам ФСБСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградкой области из-за эпидемии закрыли классы в 113 школахСмотреть фотографии
11:09
На химпредприятии в Волгограде погиб мастер цеха, его напарник в больницеСмотреть фотографии
10:29
«Все перегваздано. Пустошь»: полсотни деревьев снесли на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде в троллейбусе умерла 82-летняя пассажиркаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
«Волгоградэнергосбыт» в декабре решил согреть клиентов заботой и вниманиемСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде в коммуналке нашли труп 63-летнего мужчиныСмотреть фотографии
09:51
Теперь видны чердак и крыша: потолок обрушился в жилом доме на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:47
Искавший легких денег 20-летний житель Волгограда готовится к судуСмотреть фотографии
09:45
Волгоградские чиновники незаконно лишили ветерана боевых действий льготы на оплату услуг ЖКХСмотреть фотографии
09:03
15 волгоградцев отправились на охрану московского КремляСмотреть фотографии
08:47
Для 2/3 опрошенных хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома – исследование билайнСмотреть фотографии
08:04
В центре Волгограда готовят к открытию резиденцию Деда МорозаСмотреть фотографии
07:33
В двух районах Волгограда отключили воду из-за аварии на трубопроводеСмотреть фотографии
06:31
В Волгоградской области плата за техосмотр вырастет в 2023 годуСмотреть фотографии
20:56
В Волгоградской области 20 и 21 декабря прогнозируют гололед и мокрый снегСмотреть фотографии
20:19
Строители железной дороги в Волгограде обезопасили яму после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
 