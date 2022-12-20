Общество 20.12.2022 17:26
0
20.12.2022 17:26
Раскуплены все билеты на пассажирские поезда в Волгоград из Москвы на 29 и 30 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт РЖД, при выборе билетов на эти даты сервис показывает, что прямых железнодорожных рейсов до Волгограда нет. Составные рейсы 29 и 30 декабря также недоступны.
При просмотре всех поездов, которые в эти дни следуют из Москвы в Волгоград, но на них нет билетов, становится понятно, почему недоступны прямые и составные рейсы. Все дело в том, что путешественники раскупили все места подчистую, даже СВ в фирменном поезде за 22 тысячи рублей.
Уехать из столицы в Волгоград железнодорожным транспортом еще можно 31 декабря на 15-ом поезде, но тогда придется встречать Новый год в пути со случайными попутчиками.
Для тех, кто хочет провести эту ночь с близкими, есть шанс уехать из Москвы 28 декабря. Осталось 13 билетов в купе в «фирменном» поезде по 7,5 тысячи рублей за верхнее место. Нижние полки уже все раскупили. Второй вариант - это поезд, который идет из Санкт-Петербурга через Волгоград. В продаже остались только два верхних места в купе за 5,7 тысячи рублей.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / скриншот с сайта РЖД
Читайте по теме:
«Там много наших парней»: в Волгограде собрали больше 10 тонн новогодних посылок для участников СВО20.12.2022 17:00
Общество 20.12.2022 17:00
Ночной клуб в Волгограде наказали за препоны на пути к уголку потребителя20.12.2022 16:05
Общество 20.12.2022 16:05
Проезд в волгоградских электричках подорожает в 2023 году до 42 рублей20.12.2022 16:00
Общество 20.12.2022 16:00
В нескольких домах в центре Волгограда пропало тепло20.12.2022 12:44
Общество 20.12.2022 12:44
Оставшиеся без воды дома двух районов в Волгограде подключили к резервной схеме20.12.2022 12:41
Общество 20.12.2022 12:41
В Волгограде 55 квартир в новостройках купили для переселенцев из трущоб20.12.2022 12:19
Общество 20.12.2022 12:19
В Волгограде с 1 января повысят плату за проезд в общественном транспорте20.12.2022 11:30
Общество 20.12.2022 11:30
Андрей Бочаров вручил награды сотрудникам ФСБ20.12.2022 11:27
Общество 20.12.2022 11:27
«Все перегваздано. Пустошь»: полсотни деревьев снесли на набережной Волгограда20.12.2022 10:29
Общество 20.12.2022 10:29
Волгоградские чиновники незаконно лишили ветерана боевых действий льготы на оплату услуг ЖКХ20.12.2022 09:45
Общество 20.12.2022 09:45
15 волгоградцев отправились на охрану московского Кремля20.12.2022 09:03
Общество 20.12.2022 09:03
В центре Волгограда готовят к открытию резиденцию Деда Мороза20.12.2022 08:04
Общество 20.12.2022 08:04
В Волгоградской области плата за техосмотр вырастет в 2023 году20.12.2022 06:31
Общество 20.12.2022 06:31
В Волгоградской области 20 и 21 декабря прогнозируют гололед и мокрый снег19.12.2022 20:56
Общество 19.12.2022 20:56
Строители железной дороги в Волгограде обезопасили яму после публикации ИА «Высота 102»19.12.2022 20:19
Общество 19.12.2022 20:19