Цены «кусаются»: билеты на поезда из Москвы в Волгоград подорожали перед Новым годом

Общество 04.12.2022 07:32
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04.12.2022 07:32
Жители и гости Волгограда, которые хотят приехать в город из Москвы на новогодние праздники, столкнулись с трудностями при покупке билетов в этом направлении.
- Я хотела купить билет на поезд в Волгоград на 29 декабря, но оказалось, что это не так просто. Во-первых, плацкарт почти весь раскуплен, а купе сильно подорожало. К примеру, в «единичке» нижнее место в купе на эту дату стоит больше 9 тысяч рублей, верхнее – 7,5 тысячи. Я просто в шоке от цен, если честно, - поделилась с ИА «Высота 102» жительница Волгограда Елена, которая в настоящее время находится в столице, но хочет приехать на праздники в родной город.
Волгоградка также отмечает дефицит билетов. Даже за большие деньги купить их проблематично. В купе остались в основном верхние полки, куда не каждый может забраться.
Купе в других поездах, которые не являются фирменными и идут дольше, стоит дешевле – от 4,8 до 6,2 тысячи рублей за верхнюю полку и от 6,3 до 7,8 тысячи за нижнюю.
Примечательно, что на более ранние числа еще можно найти билеты по доступным ценам. Так, если уезжать из столицы в Волгоград 25 декабря, то еще можно купить верхнее место в плацкарте за 3,8 тысячи рублей, а купе обойдется в 6,1 тысячи рублей за верхнее место и 7,4 тысячи рублей за нижнее.
Опытные путешественники советуют, чтобы избежать стресса от цен и элементарно сэкономить, планировать поезду и покупать билеты заранее. Также необходимо следить за акциями перевозчика, который перед Новым годом объявляет скидки в купе по определенным направлениям.
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